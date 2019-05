Chceme se pobít o Evropu, i když je to náročný plán, burcuje liberecký kouč

V mistrovské finálové skupině se Liberec na úvod v sobotu od 20 hodin střetne U Nisy se čtvrtfinalistou Evropské ligy pražskou Slavií, která je aktuálním lídrem tabulky. Doma ho ještě čeká zápas s druhou Plzní, venku pak utkání se třetí Spartou, čtvrtým Jabloncem a pátou Ostravou. Právě tu musí Liberečtí předstihnout, pokud chtějí pomýšlet na postup do pohárové Evropy.

„Chceme se pobít o Evropu. Hlavně přeskočit Ostravu a dotáhnout se na Jablonec, i když je to hodně náročný plán,“ říká Hornyák, který se fotbalového Slovanu ujal před touto sezonou. Práce slovenského kouče v české lize zaujala, jeho jméno padá i v souvislosti s pražskou Spartou, která v současnosti hledá nového trenéra.

V základní skupině jste skončili šestí. Jste s tímto výsledkem spokojený?

Když jsem přišel do Liberce, dali jsme si za cíl dostat se do mistrovské šestky. To se povedlo. Na druhou stranu úplně spokojený nejsem, protože jsme poztráceli hodně bodů a mohli jsme být i o jednu nebo dvě příčky výš. Je ale potřeba to brát reálně, stabilita formy našeho mužstva nebyla stoprocentní. Jsem rád, že se nám podařilo vštípit do mužstva presingový a kombinační fotbal, i když jsem si myslel, že se budeme víc prosazovat střelecky. Trochu nám v tom ve druhé půlce sezony pomohl Libor Kozák, ale zase odešel motor mužstva Petr Ševčík. Myslím, že kdybychom měli dvojici Kozák – Ševčík, dneska bychom válčili někde jinde, ale to jsou jen dohady. Celkově umístění beru, ale mrzí mě ztráty v Teplicích, doma s Opavou a možná i v posledním zápase v Karviné.

Tam jste byl hodně kritický a řekl jste, že někteří hráči si nezaslouží být v Liberci. Mělo to ještě nějaké dozvuky?

Ani moc ne. Kabina okamžitě pochopila, že hlavně druhý poločas nebyl z naší strany povedený. Hráči sami cítili, že musíme být silnější a že individuální výkony nebyly ideální. Hra obrany byla ovlivněná i nepřítomností Karafiáta. Myslím si, že chlapci si svoje chyby uvědomili a ani jsem nemusel moc řvát.

Do úvodní nadstavbové bitvy se Slavií půjdete kompletní?

Mikula má problémy s kolenem, Oršula je po operaci ramena, to jsou naši dva dlouhodobí marodi. Ostatní hráči by měli být k dispozici. I Karafiát už naštěstí trénuje naplno. Předpokládám, že za Breiteho, který má osm žlutých karet, se zaplatí potřebná suma a taky bude moct hrát. Pak mu to strhnou z platu, kdyžtak si může vzít půjčku – to říkám samozřejmě v rámci srandy.

O co se ve skupině o titul budete z šesté příčky reálně prát?

Chceme se pobít o Evropu. Hlavně přeskočit Ostravu a dotáhnout se na Jablonec, i když je to hodně náročný plán. Bude to těžké, Evropu chce hrát každý. Budeme se snažit zvládnout těžké zápasy se Slavií, Plzní a Spartou a myslím, že při troše štěstí bychom se do té Evropy dostat mohli.

Je pro vás motivací i to, že budete hrát doma proti elitním soupeřům Slavii a Plzni?

Slyšel jsem nějaké náznaky zvenčí, že nám stačí být sedmí nebo desátí. Z kabiny ale nikdy nic takového nezaznělo, každý chtěl být v první šestce. To bychom byli blázni, kdybychom se s takhle mladým mužstvem snažili taktizovat. Přišel jsem do Liberce proto, abych udělal co nejlepší výsledek, a o to se snažím. Všichni jsme rádi, že jsme se dostali mezi špičku. Teď je na nás, abychom ukázali, že dokážeme hrát rovnocennou partii se silnými týmy, což se nám ostatně v základní části dařilo.

Začínáte se Slavií, na jejímž hřišti jste na jaře dokázali remizovat 1:1. Je pro vás tenhle výsledek povzbuzením?

Určitě, na Slavii jsme podali výborný kolektivní výkon. Slavia má obrovskou sílu, my jsme ale dokázali za nepříznivého stavu reagovat, vrátit se do hry vyrovnávacím gólem a nadstandardní výkon předvedl brankář Filip Nguyen, který na konci při tlaku Slavie zlikvidoval tři čtyři nebezpečné střely. Takhle bychom si představovali naše výkony i v nadstavbové části.

Do českého fotbalu jste vstoupil před necelým rokem. Překvapilo vás něco?

Určitě ano. Hlavně vyrovnanost soutěže. Za těch třicet kol jsem nezažil lehký zápas. Od Dukly až po vrchol byly všechny zápasy v tempu. Česká liga je v porovnání se slovenskou hodně kvalitní. Je tu obrovské množství dynamiky a síly, ale také kvalitní individuality, protože nejlepší týmy mají velké finanční možnosti. Ale i my se můžeme pochlubit tím, že se nám podařilo do české ligy přitáhnout Libora Kozáka.

Vaše jméno se objevilo v souvislosti se Spartou, která hledá nového trenéra. Jak jste to přijal?

Slyšel jsem, že moje jméno padlo. Člověka to samozřejmě těší. Slavia, Sparta a Plzeň jsou top mužstva v rámci celé Evropy a mají velké renomé. Pro mě by to byla další výzva, jestli je reálná, to ukáže čas. Každopádně to ukazuje, že asi jdu správným směrem, a to je pro mě velmi motivující. Teď jsem v Liberci, ale jsem rád, že moje práce našla odezvu u soupeřů i sportovní veřejnosti.