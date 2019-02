Plechatý, Hložek a další. Sparta na úvod jara nasadila sedm odchovanců

Na startu současného ročníku loni v létě za Spartu k ligovému utkání v Jablonci (2:1) nastoupil v základní sestavě jediný český fotbalista.

V neděli ve 20. kole proti Bohemians (1:0) naskočilo do utkání sedm sparťanských odchovanců, což je unikátní. Mimochodem za Slavii ve vítězném duelu proti Teplicím (2:0) hráli tři odchovanci, za Plzeň v Mladé Boleslavi (1:1) nastoupil jediný.

Sparta se po nedávném nepovedeném pokusu se zahraničním trenérem Stramaccionim a zástupem cizinců vydává jinou cestou, nový sportovní ředitel Tomáš Rosický s trenérem Zdeňkem Ščasným se „nebojí“ vsadit na mladíky z akademie.

„Obecně jsem s nimi byl spokojený. Pro Dominika ani Adama to nebylo jednoduché. Druhý faktor je, že my vidíme okamžitě chybu, kterou udělají. Ale chyby dělají i starší zkušenější hráči. Byl to jejich první zápas a zvládli to velmi dobře,“ řekl Ščasný po vítězném utkání na Bohemians.

Sparta v něm nezářila, tři body vydřela díky chybě soupeřova obránce až v nastavení.

Sparťanští odchovanci v zápase proti Bohemians Dominik Plechatý: 19 let, střední obránce Adam Hložek: 16 let, pravý záložník Martin Frýdek: 26 let, střední záložník Michal Sáček: 22 let, střední záložník Martin Hašek: 23 let, střední záložník Václav Kadlec: 26 let, pravý záložník Matěj Pulkrab: 21 let, útočník

Ale pro další vývoj i sebevědomí devatenáctiletého Plechatého a teprve šestnáctiletého Hložka, který už na podzim naskočil do třech utkáních, je i hubené vítězství důležité.

„Myslím si, že oba podali slušný výkon. Na jejich pozicích Sparta problémy neměla,“ hodnotil Martin Hašek, trenér Bohemians.

Plechatého, který loňský podzim odehrál na hostování ve Vlašimi, chtěl do svého mužstva. „Hrál mimo obzor Sparty, ale ne mimo náš. Ale než jsme to stačili udělat, tak si ho Sparta vzala do přípravy,“ podotkl Hašek.

VIDEO: Máme tři body, ten úvod je hrozně důležitý, řekl po zápase Zdeněk Ščasný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plechatý nastoupil na stoperu, až na dvě zaváhání zápas zvládl. „Byl jsem trochu víc nervózní,“ přiznal Plechatý. „Před dvěma měsíci bych vůbec nečekal, že budu hrát za áčko. Pak mi vyšla příprava a trenér s Tomášem Rosickým mi řekli, že se mnou pro jaro počítají. To jsem byl taky překvapený.“

Hložka jste si na pozici pravého záložníka a krátce podhrotového hráče prostě všimli, dokonce mohl skórovat, ale hlavou trefil břevno.

„O místo si oba řekli. Plechatý by hrál určitě, Hložka jsem nasadil proto, že nemohl nastoupit Karlsson,“ poznamenal Ščasný.

První zápas jara, extrémní tlak po mizerném závěru podzimu. Těžké pro oba. „A co jim chcete vysvětlovat? Že budou hrát, přijde dvanáct tisíc lidí a budou hulákat... Ten kluk si to musí prožít a buď na to mít bude, nebo ne,“ reagoval Ščasný.

Plechatý a Hložek nebyli jedinými hráči v zápase, které lze považovat za sparťanské odchovance.

Od začátku nastoupili ještě Martin Frýdek, Michal Sáček, v průběhu střídali Matěj Pulkrab, Martin Hašek, syn kouče Bohemians, a Václav Kadlec. Ten do šestnácti působil právě v Bohemians. V jednom momentu bylo na hřišti v rudých dresech šest hráčů, kteří za Spartu nastupovali už v mládežnickém věku.

Pikantní je, že za Bohemians se představili další hráči, kteří vyrostli ve Spartě nebo jí v mládeži prošli: kapitán Daniel Krch, mladší z trenérových synů Filip Hašek, Jan Záviška, Rudolf Reiter a Jakub Nečas. A to na lavičce seděli ještě Jan Vondra a Jiří Bederka.