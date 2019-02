Video ve fotbalové lize: tři utkání z kola i všechna v boji o titul

Sedm zápasů z každého ligového dějství přinese O2 TV, tři z nich odvysílá v nejvyšší televizní kvalitě, která zároveň umožní asistenci videorozhodčího.

Jedno utkání stejně jako na podzim zbude na Českou televizi.

Hlavní držitel vysílacích práv O2 TV s největší pravděpodobností přinese i všechna utkání v nadstavbové části ve skupině o titul, která se odehraje poprvé v ligové historii. U všech patnácti duelů bude asistovat videorozhodčí.

„Musím říct, že co se týče videa, tak komunikace mezi námi a fotbalovou asociaci (FAČR) se lepší, cítím vstřícnost k projektu,“ poznamenal Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která řídí první a druhou ligu a video v české lize je jejím projektem.

Když v minulém kalendářním roce VAR v české lize odstartoval, některé autority (funkcionáři, trenéři, hráči) ho zpochybňovaly. Ať už z neznalosti věci nebo z jiných důvodů.

VAR v české lize Jaro 2019 pod dohledem videorozhodčího se odehrají tři utkání z každého kola v základní části

v nadstavbové skupině o titul by mělo video asistovat u každého utkání

dohlížet bude i na zápas o Evropu mezi vítězem prostřední skupiny a mužstva, který obsadí poslední pohárovou příčku ve skupině o titul

zřejmě však nebude v baráži, kterou bude hrát čtrnáctý a patnáctý tým první ligy proti třetímu resp. druhému týmu druhé ligy. "Na druholigových stadionech nemáme video vyzkoušené," poznamenal Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace

Došlo to tak daleko, že na podzim byl na žádost šéfa rozhodčích Jozefa Chovance odvolán jeden z členů komise sudích Roman Hrubeš, garant projektu VAR.

Komise si stěžovala na nedostatečný počet proškolených sudích, na špatné technické zázemí atd.

To všechno se přes zimu změnilo.

FAČR se začala na projektu LFA podílet, zaplatila náklady spojené se školením dalších sudích, aby mohli řídit utkání, na které dohlíží video (Nenadál, Machálek Nádvorník). K nim přibylo dalších osm videoasistentů, kteří sedí v přenosovém voze. Asociace také objednala kvalitnější komunikátory.

V prvním jarním kole bude videoasistent dohlížet na dvě utkání poprvé v jeden den, v sobotu se zásadní momenty nepřehlédnou v zápasech Mladá Boleslav - Plzeň a Slavia - Teplice.

Od příštího soutěžního ročníku by LFA chtěla video nasadit na čtyři utkání v kole. „Samozřejmě všechno závisí na technickém zázemí,“ upozornil Svoboda.

„Zapojení videa do fotbalu bude čím dál víc, dojde k pravidlovým úpravám, nemyslím si, že by video mělo skončit. Bylo na mistrovství světa, bude v Lize mistrů. Kdybychom se k tomu tady nepřipojili, tak bychom znevýhodnili rozhodčí, které tady máme, protože by v těch soutěžích pískat nemohli,“ podotkl Svoboda.

„Samozřejmě, těch lidí, kteří si myslí, že video fotbal nějakým způsobem ochudí, je celá řada. Fotbal jakoukoli změnu nese těžce, ale tlak ze strany komerčních partnerů je extrémní, nikdo nechce, aby finále Ligy mistrů rozhodovaly nafilmované penalty nebo góly z ofsajdu.“