Případy tří penalt a jednoho souboje. Když faulovaný ochotně padá

Penaltový úvod jara.

Výsledky všech tří nejsledovanějších klubů ovlivnily pokutové kopy. Slavii a Spartě pomohly k vítězství, úřadujícímu šampionovi z Plzně sebrala penalta vedení v Mladé Boleslavi.

V zápase Sparty s Bohemians (1:0) a v duelu Plzně je sudí nařídili až po konzultaci s videoasistentem a zhlédnutí záznamu.

Na Slavii si rozhodčí Pechanec vystačil sám.

Všechny pokutové kopy vzbudily dohady, přestože sami aktéři o nich ani nepolemizovali. Nešlo totiž o tzv. stoprocentní, jasné, jednoznačné, do nebe volající. Šly by schovat do takzvané šedé zóny, v níž si sudí zdůvodní jeden zákrok oběma směry.

Případ 1 Škoda držený za dres

Slavia se proti Teplicím nemohla prosadit, pomohl jí až zbytečný zákrok obránce Jeřábka. V pokutovém území přidržel za dres kapitána Škodu, který se hrnul za odraženým míčem.

Když se Jeřábek za pomoci faulu dostal na úroveň Škody a mohl by míč odkopnout, slávistický útočník šel ochotně k zemi, aby zákrok zvýraznil.

„Byla to hloupá penalta, ale byla,“ uznal i teplický trenér Stanislav Hejkal. „Asi jasná,“ poznamenal teplický brankář Grigar.

VIDEO: Trenér Trpišovský hodnotí utkání s Teplicemi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slavia pokutový kop zahrávala v šestém utkání za sebou, což je rekord samostatné české ligy. V závěru podzimu dostala výhodu penalty za ruku v Jablonci (2:0), zahrávala ji proti Mladé Boleslavi (3:2), v Karviné (3:1), proti Zlínu (3:1). V Opavě (3:2) ji Stoch neproměnil.

Celkem v letošním ročníku zahrávala už jedenáct pokutových kopů, což je o čtyři víc než Sparta a o šest víc než Plzeň. Mimochodem, slávistický brankář čelil pěti penaltám stejně jako ten plzeňský. Proti Spartě soupeři zahrávali dvě penalty.

VIDEO: Stanislav Hejkal komentuje utkání se Slavií Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Případ 2 Komličenko faulovaný i filmující

Plzeň v Mladé Boleslavi nehrála vydařené utkání, ale vedla. Čtvrt hodiny před koncem šel kapitán Hubník nekompromisně do skluzu proti Komličenkovi, nezasáhl míč a ruský útočník padl k zemi.

V reálu nebylo poznat, jak plzeňský stoper protivníka trefil. Až po podrobném zkoumání záznamu bylo vidět, že ho trefil pravým kolenem do lýtka stojné nohy. Když ruský útočník cítil kontakt, svůj pád zbytečně zvýraznil.

Sudí Julínek penaltu neodpískal, po chvíli však přerušil hru a naznačil, že se situace přezkoumává. Pak se minuty díval na záznam, aby nakonec svůj verdikt změnil.

„Vyjadřovat se k penaltě nebudu,“ prohodil plzeňský trenér Pavel Vrba.

Případ 3 Dostálův dárek Spartě

Sparta se trápila a nebýt zkratu hostujícího obránce Martina Dostála, nejspíš by Bohemians neporazila.

Rumunský záložník Chipciu sprintoval do vápna, doufal, že mu Zahustel z druhé strany pošle přesný centr a on se dostane k zakončení.

Nedostal, Zahustelův pas mířil na tribunu za bránou, Chipcia v tu chvíli stáhl zezadu soupeřův obránce.

„Chvilku jsem zaváhal a Chipciu se dostal přede mě. Já už se v tu chvíli ani nedíval, kam ten centr letí, jestli za bránu, nebo ne. Možná jsem po něm hrábnul, sám si to teď úplně přesně nevybavuju. Když to rozhodčí písknul a ještě za pomoci videa, tak asi jo. Asi se to pískat dalo,“ popisoval Dostál.

Sudí Proske v reálu nechal souboj bez povšimnutí, vrátil se k němu až po upozornění videoasistenta.

Zkoumal Dostálův zákrok, ale zároveň musel mít v patrnosti, jestli k němu nedošlo až ve chvíli, kdy míč po Zahustelově nákopu opustil hřiště.

Ve chvíli, kdy Dostál na Chipcia „hrábnul“, ještě byl míč ve hřišti. Pokud by však nastala opačná situace, penaltu by Proske nařídit nemohl.

Bohemians však vedle darovaného gólu z druhé minuty nastavení trápil ještě jeden moment: v první půli střet Závišky s Chipciem část veřejnosti viděla jako penaltový.

VIDEO: Máme tři body, ten úvod je hrozně důležitý, řekl po zápase Zdeněk Ščasný Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Argumenty pro pokutový kop: Chipciu unikajícího soupeře Závišku sice zastavil tělem, ke střetu došlo v souboji rameno na rameno, ale přiběhl k němu ze strany a vrazil do něj. Šlo by si vyložit, že ho křižoval.

Argumenty proti pokutovému kopu: Chipciu se dostal těsně před protivníka a tělem ho odstavil, byť trochu drsně. Šlo by si vyložit, že ho nekřižoval, Záviška si nepokopl míč směrem k bráně, ale spíš od ní. I to se posuzuje při podobných střetech.

„Nejsem odborník na pravidla, ale proč se rozhodčí aspoň nešel podívat na video? Pak ať rozhodne,“ zlobil se po utkání Martin Hašek, kouč Bohemians.