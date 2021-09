Mandous o slávistické premiéře: Kluci mi pomáhali, padali do střel

„Chytal jsem naposledy asi tři měsíce zpátky ještě před Eurem. Chystal jsem se důkladně a trenéři mi říkali, že mě chtějí dát do zápasu, až budu podle nich připravený. Myslím si, že se nám to povedlo, a všichni jsme rádi, že jsme vyhráli,“ těšilo Mandouse.



K soutěžnímu zápasu nastoupil naposledy v dresu Sigmy na konci května, pak odjel dělat dvojku národnímu týmu na Euro a po návratu se na pět let upsal Slavii.

Do brány se dostal až v sedmém kole, protože Ondřej Kolář si odnesl z předcházejícího duelu v Karviné zlomené žebro.

„Koli je jednička, to všichni ví. Já s tím nemám nejmenší problém. Odvedl tady kus práce a vychytal několik titulů. Máme skvělý vztah a uvidíme, co trenéři vymyslí,“ říká Mandous.

Trenérskému štábu Slavie totiž výborným výkonem určitě zamotal hlavu. „Myslím si, že chytal skvěle. Celkově působil jistě. Jsem z něj nadšený, předvedl dobré zákroky, hrál dobře nohama,“ chválil Mandouse na pozápasové konferenci hlavní trenér Jindřich Trpišovský.

„Kluci mě hodně využívali a já se dostal do zápasu. Druhý poločas už byl o něčem jiném,“ líčil 29letý gólman. „Hodně mi pomáhali a chtěl bych jim za to poděkovat, protože do střel fakt skákali a moc práce mi nedávali.“

I tak vytasil nejeden vynikající zákrok. Třeba za stavu 1:0 proti Lukáši Sadílkovi. „Tam byl centr pod sebe, ještě to bylo tečované a Sadílek to měl akorát do kroku. Naštěstí jsem tam dal ruku a byl jsem na zemi včas. Bylo dobře, že jsem to nevyrazil a vzal si balon pro sebe. To byl asi důležitý zákrok,“ přemítal.

„Jen mě mrzí gól, co jsem dostal na konci, a že to nebylo s čistým kontem. Ještě jsem to neviděl ze záznamu. Hráč (Filip Vecheta) to prostě napálil, já si hledal místo, abych balon viděl, ale zahlédl jsem ho na poslední chvíli. Prostě mě propálil,“ dodal.

Od týmu z Uherského Hradiště inkasoval poprvé v kariéře. První tři duely se Slováckem udržel nulu. „Blesklo mi to hlavou, protože na Slovácko se mi daří. Koukal jsem na nějaká videa z jejich zápasů, tak jsem si na to vzpomněl,“ připustil.

A mohl inkasovat znovu, kdyby Jan Navrátil v závěru zápasu hlavičkoval přesněji.

„To mi spadl velký kámen ze srdce. A nejen asi mně, ale i všem na stadionu. To byla velká šance a my jsme byli zbytečně zalezlí. Byli jsme pasivní a hodně jsme stáli hluboko. Z toho to pramenilo. Naštěstí to dal vedle,“ ulevilo se Mandousovi.