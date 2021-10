Mandous, volba na Plzeň? Muž zápasu, ale ještě uvidíme, řekl kouč Slavie

To je otázka, na kterou – alespoň bezprostředně po utkání – neznal odpověď ani slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Na Mandouse ukázal po třech utkáních, která s bilancí 1-1-1 odchytal Ondřej Kolář. Přinejmenším v tom posledním, při remíze v Českých Budějovicích (2:2), nepůsobil jistě.

Možná i proto Mandous ve středu večer v dohrávce třetího ligového kola naskočil proti „své“ Olomouci a přestože neměl moc práce se střelami Sigmy, celkově obstál. Trpišovský jej velmi chválil.

„Celkově byl náš výkon do defenzivy velice dobrý, Mandy v bráně byl muž zápasu, působil velice dobře,“ poznamenal.



„Cítím se skvěle,“ prohlásil Mandous. „Dlouho jsme nulu neudrželi a teď se to splnilo proti Olomouci, což mě může sice trochu mrzet, ale jenom trochu,“ smál se gólman, jenž v létě do Edenu přišel po třech letech na Hané.



Do Slavie dorazil jako dvojka k opoře Ondřeji Kolářovi. Jako někdo, kdo muže s helmou po jeho případném odchodu do zahraničí zvládne nahradit.

Měl by v neděli proti Plzni za Slavii chytat Aleš Mandous, nebo Ondřej Kolář? Aleš Mandous 55 Ondřej Kolář 8

Při jeho podzimním zranění odchytal Mandous na přelomu září a října šest soutěžních zápasů a dostal se i do reprezentační nominace, avšak z osobních důvodů sraz předčasně opustil. Následně se do slávistické brány vrátil Kolář.



„Mandy prošel těžkým obdobím, bylo vidět, že ho to zasáhlo,“ popisoval Trpišovský.

„Poslední dobou to byl ale zase on, vypadal skvěle v tréninku a bylo na něm vidět, že se do brány těší. Po poradě s gólmany i trenéry brankářů jsme se rozhodli ho nasadit, i proto, že jsme hráli s Olomoucí, odkud přišel. Hráče soupeře zná, to je vždy velká výhoda. Celkově to byl souběh věcí: jeho výkony na tréninku, řeč těla i soupeř,“ vysvětloval trenér, co jej vedlo ke změně.



Zůstane Mandous v brance?



„Bavili jsme se, že to bude řešení jen na utkání s Olomoucí. A řekneme si až potom, co dál. Když ale vezmu v úvahu výkon v zápase, jak působil ve hře nohama i v rozhodování, kdy skvěle vyřešil a odhadl jednu těžkou situaci, tak jsme s ním maximálně spokojení,“ uvedl Trpišovský.



Mandous měl pár zákroků, jeden důležitý proti dalekonosné ráně Kryštofa Daňka, kterou dvacet minut před koncem efektně vytáhl nad břevno. „Musel jsem být neustále koncentrovaný,“ pravil gólman, který se často zapojoval do rozehrávky.

Tím, jak spolehlivě působil, a že Slavii přispěl po dlouhé době – poprvé od srpnového vítězství 4:0 nad Ostravou – k čistému kontu, se Mandous přihlásil o místo mezi třemi tyčemi i pro nadcházející ligový šlágr s vedoucí Plzní.

„Moc se těším, bude to krásný zápas proti lídrovi tabulky. Budeme chtít jednoznačně tři body,“ prohlásil Mandous.



Dostane znovu příležitost?