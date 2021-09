PONEDĚLNÍK: Plzeň na piedestalu, šlágr bavil. Je liga ofenzivnější?

Především velmi dobrý zápas ve vysokém tempu i kvalitě na tuzemské poměry. A před více než desetitisícovou návštěvou. To člověka v době (po)covidové až dojme.

Řešením situací nejen v pokutovém území nadchnul plzeňský tank na hrotu Jean-David Beauguel, radost pohledět na jeho výkon.

Jak se krásně trefil, jak před druhým gólem skvěle udržel míč na lajně proti dvěma sparťanům, jak vyslal do čisté šance obloučkem Kopice. Volil správná řešení a zase potvrdil, že v lize patří k nejlepším hroťákům.

„Pro mě rozhodně,“ říká jeho někdejší spoluhráč Tomáš Hořava, který si po konci kariéry kvůli potížím s kolenem kopne už jen třetí třídu na Hodonínsku, kde tchyni občas pomáhá v hospůdce za pípou.

Francouzský kamarád bývalého reprezentanta potěšil. Snad Beauguela několik rasistů, proti kterým hlasitě vystupuje a kteří se žel znovu ozvali z kotle Sparty, nevyžene z Česka. Byla by to škoda, i když před třicítkou by si mohl vyzkoušet i lepší soutěž.

„Bogi je inteligentní kluk s dobrým přehledem nejen o fotbale. Má profesionální přístup k fotbalovým povinnostem. Dokáže skvěle využít robustní postavu, navíc má slušnou techniku i rychlost,“ chválí Hořava.

Avšak po krachu v kvalifikaci Konferenční ligy musí Plzeň šetřit i na nákladných platech. K tomu porážka před reprezentační přestávkou s hradeckým nováčkem a najednou nebylo těžké podlehnout klamu, že Sparta už tentokrát černou bilanci na západě Čech zlomí.

Leč to by musela předvést pevnější defenzivu a ještě o něco kurážnější ofenzivu. Plzeň byla lepší, velmi k tomu přispěli záložníci Sýkora s Kopicem, a Spartu vystřídala na čele tabulky. Ano, jen po sedmi kolech, ale kdo to čekal? Šéfovi Viktorie Adolfu Šádkovi se bude klub jistě lépe nabízet investorům z piedestalu.

Ačkoli šlágr se musel líbit, Ponedělník si vůbec netroufá odhadovat, jestli by třeba takový výkon stačil Plzni na mančafty typu CSKA Sofia. Nejspíš ano.

Na Spartu v základní skupině Evropské ligy se raději těšme opatrně, i když srovnávat mače v pohárech a v soubojové české lize pořád moc nejde, mnohdy mají hráči více času s míčem paradoxně proti Seville než třeba Bohemce.

Kdo si nepočká, ten se dočká

Ovšem Ponedělník je tuze rád, že v úvodu sezony je k vidění v tuzemské soutěži hodně ofenzivních bitev a trenérů, kteří vštěpují svým týmům aktivní pojetí hry i bez míče, nikoli vyčkávání v hlubokém bloku.

V tomto ohledu se líbilo i utkání Slavie se Slováckem, příležitosti měly oba týmy. Aleš Mandous zvládl debut v brance sešívaných s přehledem, Kolářovi se bude vracet do sestavy po uzdravení těžko.

Kapitánovi Slavie Janu Bořilovi se to povedlo. Proti Slovácku byl klíčovým mužem. Pohotově se stihl skrčit před gólovou ránou nadaného Samka, pak parádně připravil branku reprezentantovi Teclovi a ještě obětavě zablokoval zřejmě gólovou střelu soupeře.

Také trenér Jindřich Trpišovský, jenž 91. ligovou výhrou na lavičce Slavie vyrovnal Karla Jarolíma a natáhl rekordní sérii mančaftu bez ligové porážky na 52 utkání (wow!), si pochvaluje, že v lize začalo padat více gólů, což favorizuje ofenzivní mužstva.

Je radost, když zápasy nejsou válkou s velkým množstvím faulů, leč někdy nezbývá než hrát to, na co máte kádr. Ostatně i Trpišovský s Libercem hrál hezky od podlahy, když bylo třeba.

Je skvělé, když jsou i týmy jako Bohemians aktivní v napadání a chtějí získat míč už na polovině soupeře. Posouvá to celou ligu. Jen tak dál, pane Klusáčku.

Snajpři z Hané. Unáhlil se Jílek se střídáním?

Překvapivě nejofenzivnější mašinou v lize je Olomouc, kde kouč Václav Jílek po svém návratu nejspíš mávnul kouzelným proutkem. V šesti zápasech nasázela Sigma 19 branek a křídelník Hála je s pěti zásahy na čele tabulky střelců.

Hanáci nebývalou produktivitu potvrdili také třemi góly ze třech střel na bránu v Mladé Boleslavi, i když tohle nebyl od nich zrovna nejpovedenější výkon.

Domácí hráli velmi dobře a sám Jílek si bude nejspíš vyčítat, že třetí okno ke střídání využil už v 70. minutě. Ačkoli všechny změny v sestavě se mu povedly, což korunoval útočník David Vaněček gólem na tři jedna po přihrávce dalšího žolíka Matouška. Záhy se Vaněček zranil a Sigma patnáct minut dohrávala o deseti.

Nezvládla to vůbec, dostala dva góly a Jílek musel vysvětlovat, proč riskantně střídal potřetí tak brzy. Že ho k tomu dohnaly křeče obránce Zmrzlého, už asi nikoho zajímat příliš nebude.

I pro Jílka cenná zkušenost. Hlavně ať však nemění své ofenzivní nastavení, protože přesně tohle je fotbal, který baví a láká diváky do hledišť.

Zdá se, že to chápe stále více šéfů laviček. Kéž by tomu tak bylo.

Pěkné ponedělí.