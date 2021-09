Chytal skvěle, chválil Trpišovský Mandouse. Nechápal křeče u stopera

„Myslím si, že chytal skvěle. Celkově působil jistě,“ pokračoval Trpišovský v hodnocení.

Mandous přišel do Slavie v létě z Olomouce, ale přes Ondřeje Koláře se do brány ještě nepodíval. Až zranění slávistické jedničky mu umožnilo debut na domácím stadionu.

„Dlouho čekal, ale to mu možná prospělo. Přece jen se k nám připojil těsně před začátkem ligy. První start pro brankáře je důležitý, vůbec vstup do angažmá. Možná pro něj byla výhoda, že se sžil s herním stylem a prostředím. Jsem z něj nadšený, předvedl dobré zákroky, hrál dobře nohama,“ řekl Trpišovský a uváženě dodal: „Určitě si probereme situace na videu, které by se daly vyřešit jinak.“

Na videu budete pravděpodobně probírat celý zápas. Jak byste ho zhodnotil, trenére?

Brzo jsme dali gól, ale postupem času jsme ztratili střed hřiště a Slovácko se dostalo do hry. Špatně jsme vstoupili do druhé půle. Oni dvakrát vystřídali a vrátili se k tradičnímu rozestavení, měli lepší pohyb ve středu hřiště vytvořili si tlak a dvě šance. Dali jsme rozdílový gól a pak jsme měli další dvě možnosti. V závěru zápasu jsme dostali zbytečný gól. Hezká akce Slovácka, ale zároveň naše chybné postavení a chyběla nám výšková převaha. Představoval bych si větší kvalitu v některých rozhodnutích a větší kontinuitu výkonu během zápasu, nemít výkyvy.

Další gól už jste ale nedostali a výsledek 2:1 udrželi. Ulevilo se vám?

Určitě. Konec zápasu byl podobný jako v Karviné. Vedli jsme dva nula pět minut dokonce, kontrolovali jsme hru. A najednou jsme propadli na pravé straně a nechytli jsme náběh... Sestava byla kombinovaná kvůli nuceným střídáním. My na tom nebyli optimálně běžecky. Soupeř měl gól na dosah, jejich brankář byl v našem pokutovém území. To je deset hráčů a těžko se to pobírá. V defenzívě bylo hodně hodně absencí po reprezentační přestávce. Po střídání Masopusta a Laca Takácse jsme dohrávali s levým bekem a středním záložníkem na stoperech. Byl jsem rád, že už je konec.

Těsně před tím, než jste inkasovali, jste musel stáhnout Ladislava Takácse kvůli křečím.

Snažili jsme se ho přesvědčit, ať to dohraje. Měli jsme poslední střídání. Původně měl jít do hry Plavšič. Krmenčík tam šel kvůli výšce, aby pomohl při standardkách. Laca jsme teď odvedli do ledového bazénu. A musíme ho dát dohromady na čtvrtek. Křeče u stopera jsou pro mě vždycky zážitek. Ale nevybavím si, kdy odehrál naposledy devadesát minut.

Ve čtvrtek hrajete s Unionem Berlín první zápas ve skupině Konferenční ligy. Dají se dohromady Ivan Schranz s Tarasem Kačarabou, kteří se vrátili z reprezentační přestávky nemocní?

Myslím si, že oba by měli. Přijeli s virózou, nachlazením a teplotou. Byli pod dohledem doktorů. Dnes už byli bez teplot a za mě si myslím, že budou oba k dispozici. Na Slovácko to bohužel ještě nebylo.

V průběhu zápasu se na hřišti objevili útočníci Stanislav Tecl, Michael Krmenčík i Jan Kuchta. Koho z nich plánujete využívat nejvíce?Bude se to odvíjet od kondičního stavu a programu, který měl každý jinak reprezentaci a zraněním. Bude rozhodovat i typologie zápasů nebo sled terénů, na kterých budeme hrát. Za sebe jsem rád, že Kuchta je v pořádku. Čtrnáct dní naplno trénoval. Dneska mu to nelepilo, ale běžecky to byl on. Standa Tecl šel na hřiště za stavu, kdy nás Slovácko tlačilo a on nás z toho tlaku svými náběhy dostal. Taky je tu varianta s Kuchtou na podhrotovém hráči. Bude rozhodovat forma a nároky zápasu. U Kuchty bychom chtěli, aby se propracoval zpátky do pozice, ve které byl. Ještě budeme dohrávat zápas s Olomoucí, takže zápasů bude dost.

Už se připravujete na čtvrteční zápas Konferenční ligy proti Unionu Berlín?

Nějaké informace nám dal Petar Musa, který tam hostoval. Kluci z trenérského týmu už nakoukávají videa. Jsou tam běhaví hráči, je to velice rychlostní a dynamický tým. Útočí v hodně lidech. Je silný v brejkových situacích a přechodu nahoru. Přes bundesligu se kvalifikoval do evropských pohárů, což hovoří za vše. A v létě ani neudělali moc změn.

V domácí lize jste jediným týmem, který v novém ročníku ještě neprohrál. Jak vyhlížíte situaci v tabulce?

Vyhrát zápas v české lize není jednoduché, to zjišťujeme každý víkend. Každý bude mít rozličný program. Výhodu budou mít týmy, co nebudou evropské poháry. Všechny týmy, co hrají Evropu, hrají ve čtvrtek, což je vzhledem k víkendu složitější. Liga bude hodně vyrovnaná. Pětice týmů nahoře bude sbírat hodně body. Pak se začnou projevovat stavy trávníků a zdravotní stavy, což bude důležité. Zaplaťpánbůh v české lize padá víc gólů. To víc favorizuje ofenzivní týmy.