Do Slavie jde Krmenčík, zatím na hostování. Klub má posilu i ze Švédska

Novinky český šampion z posledních tří let oznámil na okázalé středeční tiskové konferenci.

Krmenčík a Ousou jsou šestou a sedmou letní akvizicí, Slavia v létě posiluje významně.

„Příchod Krmenčíka je dokončen z devadesáti procent. Jsme domluveni na formě jeho příchodu. Zatím to bude roční hostování s povinnou opcí. Změní se v přestup, když postoupíme do Ligy mistrů. A to je náš cíl,“ prohlásil předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík.

Zato avizované odchody některých hráčů v čele s talentovaným Abdallahem Simou se zatím nekonají; minimálně pro teď zůstává i Nicolae Stanciu, po kterém touží turecký Galatasaray. A cíle? Jsou jasné: čtvrtý titul v řadě i postup do základní skupiny Champions League, jenž v minulé sezoně nedopadl.

O Ligu mistrů s Ferencvárosem? Maďarský zástupce v úterním úvodním utkání 2. předkola Ligy mistrů porazil litevský Žalgiris Vilnius 2:0 a výrazně se přiblížil souboji se Slavií, která na vítěze dvojzápasu narazí ve 3. předkole. Aby postoupila až do hlavní fáze soutěže, musí vyřadit celkem dva protivníky.

Slavia už před sezonou dotáhla příchody Srdjana Plavšiče, Ubonga Ekpaie, Ivana Schranze, Aleše Mandouse a dánského mládežnického reprezentanta Madse Emila Madsena. Teď k nim přibyl i Aiham Ousou, který přitom během uplynulého půlroku nastupoval jen ve druhé švédské lize.

„A Krmenčíka dotáhneme nejpozději v pátek,“ věří Tvrdík. „Zbývají dořešit detaily mezi kluby. Pro nás je to klíčová posila v tomto přestupovém období.“

Krmenčík v minulé sezoně hostoval v řeckém klubu PAOK Soluň, kde se mu dařilo. Přál si vrátit se do Česka, v Bruggách už hrát nechtěl. Zájem o něj měla i Sparta, ale s belgickým klubem i hráčem se domluvila Slavia.

Aiham Ousou z Häckenu hostoval v GAIS Göteborg, ve Slavii se má přesto výhledově stát nástupcem oblíbence Deliho, jemuž skončilo hostování a vrátil se do Belgie.

Ousou měří skoro metr devadesát, na hřišti často působí suverénně a nebojí se riskovat. Podle dat je silný v rozehrávce i v soubojích. Otázkou je, jak zvládne krok z druhé švédské soutěže do Slavie, která má ambici hrát Ligu mistrů.

Pro červenobílé byl až druhou volbou.

Ve Skandinávii si Slavia původně vyhlédla Sheriffa Sinyana, gambijského stopera Molde. „Pro nás je prioritou léta,“ řekl o něm trenér Jindřich Trpišovský. Kluby však k dohodě nedospěly, proto nakonec „jen“ varianta B.

Ousou doplní stoperský tým, kterému velí Ondřej Kúdela.

Do středu obrany má Slavia ještě Davidy Zimu a Hovorku, který je v rekonvalescenci po zranění kolene, stejně jako Tarase Kačarabu, jehož hostování z Liberce klub prodloužil.

A při absenci Kúdely v předkolech evropských pohárů – z trestu za údajný rasismus obránci zbývají ještě tři zápasy – bude právě ukrajinský stoper patrně aspirovat na základní sestavu.

Slávisté vstoupí do soutěžního ročníku nedělním utkáním ve Zlíně, pak je čeká duel v Teplicích a po něm už souboj ve třetím předkole kvalifikace Ligy mistrů s Ferencvárosem, nebo Žalgirisem Vilnius; to bude 3., nebo 4. srpna. Odvety jsou na programu o týden později.