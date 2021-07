Suku, dík, že sis vzpomněl, hlásí Kúdela. Češi mohou pomoci jemu i Slavii

Celé to začalo tím, že záložník Tomáš Souček v bezprostředních okamžicích po úspěšném osmifinále s Nizozemskem (2:0) pozdravil spoluhráče, kteří s národním týmem na šampionátu z různých důvodů nemohou být.

Česko - Dánsko čtvrtfinále Eura v sobotu od 18 hodin (Baku) ONLINE

„Skvělý výkon, jsme tým, který pracuje jeden za druhého. Chtěl bych tohle vítězství věnovat těm, kteří tu s námi nejsou a zasloužili by si tu být. Ondra Kúdela, Jirka Pavlenka a Lukáš Provod,“ zmínil zastupující kapitán parťáky, jež vyřadilo buď zranění, nebo v případě Kúdely disciplinární trest.

Absentující fotbalisté následně prostřednictvím reprezentačních kanálů poslali hráčům před čtvrtfinále s Dánskem vzkazy plné uznání a podpory.

Slávistický stoper Kúdela, který by za normálních okolností byl na turnaji českou jedničkou uprostřed defenzivy, vítá, jak se kamarádům daří.

„Borci, všechny vás zdravím a v první řadě vám moc gratuluju ke skvělým výsledkům a k úspěchu, co jste tam dosáhli,“ uvádí ve videu, na němž hovoří ještě Pavlenka, Provod a Václav Černý.



Česká fotbalová reprezentace @ceskarepre_cz Další díl seriálu S repre na EURO je tentokrát ve znamení vzkazů od těch, kteří nemůžou bojovat společně s týmem #ceskarepre #EURO2020 https://t.co/fZOgtsRoTY oblíbit odpovědět

„Všichni na to koukáme, fandíme a to, co tam předvádíte, je úplně skvělé. Ještě jednou velké díky a doufám, že se vám v sobotu bude dařit a že to zvládnete,“ vzkazuje Kúdela.



„Nebudeme se zlobit... Nebo já hlavně se nebudu zlobit, když to tam vypráskáte a dojdete co nejdál. A Suku, tobě bych chtěl hlavně poděkovat, že sis na nás vzpomněl. Hodně štěstí, ať se daří.“

Za incident v závěru vyhrocené osmifinálové odvety Evropské ligy mezi Rangers a Slavií, za údajnou rasistickou urážku Glena Kamary, obdržel Kúdela desetizápasový trest od Disciplinární komise UEFA. Exemplární distanc, ale na spodní hranici.



Odvolání (poslední naděje pro nominaci na Euro) bylo zamítnuto, a tak se Kúdela obrátil na Mezinárodní sportovní arbitráž CAS v Lausanne, protože rasismus od začátku důrazně odmítá a chce očistit své jméno.

Mezitím se mu díky výkonům fotbalového národního mužstva odmazávají zápasy, na něž UEFA stopku vztáhla: reprezentační a pohárové.

Dvě utkání si Kúdela odpykal ve čtvrtfinále proti Arsenalu, který Slavii vyřadil. Přípravy Čechům před Eurem s Itálií a Albánií se nepočítají, neboť nespadají do kategorie „soutěžní“.



Duely na Euru už ovšem ano. Češi zatím zvládli čtyři, proti Dánům ve čtvrtfinále v Baku odehrají pátý. Případné semifinále by znamenalo, že Kúdela mohl zúčastnit už letních pohárových předkol.

Z trestu už by mu zbývaly pouze dva zápasy, které Slavii čekají ve třetím předkole Ligy mistrů. Už nyní je Kúdela volný na odvetu čtvrtého předkola čili play off. Když reprezentace vyřadí Dánsko, smí čtyřiatřicetiletý stoper naskočit do obou duelů před branami skupin – ať už to bude v Champions League, nebo, v případě neúspěchu, v závěrečném dvojutkání o postup do Evropské ligy.

Slávisté mají poháry jisté, kdyby se jim nevedlo ani v předkole Evropské ligy, „spadnou“ do nově vzniklé Evropské konferenční ligy.

Soupeře pro třetí předkolo Ligy mistrů poznají při losu 19. července, první zápasy jsou na programu 3. a 4. srpna, odvety 10. srpna.