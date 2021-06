Trpišovský: Krmenčíka jsem chtěl už na Žižkov, stoper Sinyan je priorita léta

O Krmenčíkovi, který je s reprezentací na mistrovství Evropy, se čile diskutuje už několik týdnů. Sám osmadvacetiletý forvard před čtrnácti dny avizoval: „Zpátky do Brugg už nechci, jednám se Slavií i Spartou.“

Varianta A je podle všeho významně blíž.

„Jsme v kontaktu, zájem je. Naše možnosti jsou samozřejmě omezené, ale jednání probíhají a pokud to bude schůdné, budeme rádi, když to dopadne,“ hlásil Trpišovský z Rakouska, kde Slavia momentálně absolvuje kondiční soustředění.



„Znám ho od jeho osmnácti let, chtěl jsem ho už do Viktorky Žižkov na hostování, pak byl na spadnutí přestup z Plzně do Liberce. My trenéři věříme, že v něm dřímá potenciál, který třeba zatím zcela neukázal.“



Krmenčík v lednu 2020 odcházel z Plzně do Brugg, kde se prosadit nedokázal. Na Euro se dostal díky povedenému jaru v PAOK Soluň, v Řecku nastupoval pravidelně a dal devět gólů.

Přestupy Jak se mění jednotlivé kádry před novou sezonou

Pro Slavii by byl Krmenčík i pojistkou pro případný odchod jiného útočníka Jana Kuchty, jenž se díky 15 trefám v uplynulém ročníku podělil o střeleckou korunu s Adamem Hložkem ze Sparty.

„Chodí nám poptávky na hráče, co tu jsou s námi. Jsou to dotazy typu coby, kdyby, jak by... Mezi nimi je i Kuchta, musíme mít připravené varianty pro případ, kdyby odešel,“ líčil Trpišovský.



„S trenéry tu máme takové videosoustředění, každý den koukáme na různé hráče. Třeba dopoledne jsme z jednoho byli nadšení, podobně jako u Alexe Baha, když jsme ho viděli poprvé. Hned jsme měli telefonát s vedením klubu, sondujeme, jestli je to reálné. Zkrátka se pořád rozhlížíme po možnostech, musíme být připravení zareagovat na nějaký odchod.“



V této souvislosti slávistický trenér hovořil o „svých“ hráčích z reprezentace, která na Euru v sobotu nastoupí do čtvrtfinále proti Dánsku. Tomáš Holeš či Lukáš Masopust se na šampionátu představují ve skvělém světle. „Kluci hrají skvěle a může se stát, že nějaké nabídky přijdou.“

Lukáš Masopust hlavičkuje v zápase Eura s Anglií. Tomáš Holeš oslavuje osmifinálový gól proti Nizozemsku.

„Musíme být ve střehu do konce přestupního okna. Trošku na to v klubu apeluju, abychom byli připravení. Pokud se reprezentaci povede zopakovat top výkon i proti Dánsku, tím víc budou přesvědčovat kluby z vyspělé Evropy, že na to mají,“ vysvětlil Trpišovský.

Naopak na cestě do Slavie je už delší dobu čtyřiadvacetiletý gambijský stoper Sheriff Sinyan z norského Molde.

„Skautovali jsme ho přes tři měsíce, jsme o něm stoprocentně přesvědčení. Je pro nás prioritou celého léta,“ zdůraznil trenér Slavie.



Letní příprava Jak se jednotlivé týmy chystají na novou sezonu

Za Molde, kam přestoupil loni v létě z Lilleströmu, odehrál Sinyan 28 soutěžních zápasů. Vytáhlý (188 cm) střední obránce je pětinásobným reprezentantem Gambie, má ale i norský pas, jelikož se narodil v Oslu.

Byl hodně chválený za výkony v Evropské lize, v níž Molde došlo až do osmifinále, kde podlehlo Granadě. Stejně jako slávisté Sinyan v uplynulém ročníku nastoupil proti Arsenalu, jemuž norský celek čelil ve skupině.

„Pro mě je na úrovni Alexe Baha, velmi zajímavý hráč s velkým potenciálem. Hodí se do našeho stylu,“ uvedl Trpišovský.

„Hrozně moc k nám chce, jsme neustále ve spojení s agentem, dělá se pro to maximum. Sheriff řekl vedení Molde, že by byl rád, kdyby ho uvolinili. Jsme předběžně domluvení na podmínkách, ale bohužel zatím nedošlo k dohodě mezi kluby, ten jeho není přestupu moc nakloněný...“

„Ale stopera potřebujeme a vybrali jsme si jeho,“ dodal.