Když dojdou stopeři: Kačaraba pro Slavii riskoval, Trpišovský vyhlíží Kúdelu

Moc nechybělo a mohlo se to opravdu stát. To by byl příběh! Michal Šmíd, ve středu pětatřicetiletý stoper, kterého si jistě pamatujete z dlouhého angažmá v Bohemians, mohl zničehonic naskočit v základní sestavě fotbalové Slavie.