Trpišovský vyzdvihl Kačarabu: Šel na riziko, zachránil nás. Výhra jde za ním

Slavia i v kombinovaném složení skolila doma Liberec 3:1. Kvůli nejrůznějším zdravotním trablům či karetním trestům jí přitom chybělo až deset fotbalistů.

A během druhého poločasu navíc z trávníku odkulhal Jakub Hromada. Jak je na tom?

Necítil dolní část nohy, nebyl schopen se na ni postavit. V souboji inkasoval ránu do nějakého nervu, ale nemyslím si, že by to mělo být něco vážného.

Na lavičce jste měli připraveného čtyřiatřicetiletého Michala Šmída z béčka, který hrál ligu naposledy před půldruhým rokem za Bohemians. Bylo ve hře, že nastoupí?

Kdybychom v závěru vedli třeba jen o gól, asi by kvůli výšce a platnosti při standardkách na poslední minuty na hřiště šel. Takhle jsme dali přednost Filipovi Horskému, pro kterého to byly první ligové minuty.

Kolik stoperských variant ještě máte v rukávu?

Když jsme šli dva dny před zápasem trénovat, v posilovně nám zůstalo osm hráčů, kteří nemohli jít na hřiště. Z toho bylo pět stoperů, také Bořil s Masopustem, kteří na tom postu už něco odehráli. Proti Liberci tam dohrával Alex Bah, to je zatím asi poslední varianta.

Nikdo další se pro nadcházející zápasy neuzdraví?

Nejblíž k návratu je Ousou, který měl zdravotní problém na srazu se švédskou jedenadvacítkou a proti Liberci by kvůli trestu za červenou kartu stejně nehrál. Mohl by být připravený ve čtvrtek.

Čeká vás duel Konferenční ligy na půdě Maccabi Haifa. Co Kúdela?

Nechci to zakřiknout, ale i u Ondry by snad měl být návrat konečně blízko. U ostatních jsou to bohužel vážnější zranění, Holeš má trhlinu ve svalu, což potvrdila rezonance, Takács bude scházet ještě minimálně dva týdny... Musíme se s tím nějak srovnat.

Proti Liberci se vám to podařilo, vyhráli jste 3:1.

Ale byl to pro nás složitý zápas. Liberec hrál aktivně, poctivě v defenzivě a nám se příliš nedařilo na ofenzivních postech. Nedokázali jsme se prosadit po stranách, projevilo se i naše atypické složení. Postupem času, takovou naší trpělivou hrou, se výkon zlepšoval, vedoucí gól nás uklidnil a po pauze hra gradovala. Miňo Stoch sice zápas zdramatizoval, ale my přidali třetí gól. Jsem rád za to, jak jsme to zvládli.

Jak se vám líbila spolupráce Kuchty s Krmenčíkem?

Upřímně: čekal jsem, že v prvním poločase budeme vpředu výraznější. Kuchtič se trochu hledal, několik míčů ztratil, Krmi sice naznačil přednosti v osobních soubojích, ale zlepšilo se to až po přestávce, kdy jsme oběma vytvořili lepší servis po stranách, vyplynul z toho i druhý gól.

Budou společně nastupovat častěji?

Je to jedna z variant, jde o trochu jinou ingredience do naší hry, oba jsou spíš siloví, soubojoví. Zejména pro Kuchtiče je to ovšem velká změna. I Krmi musí ještě přidat, ale celkově jsem spokojený. Jen jsem věřil, že v první půli budou oba v pokutovém území soupeře cítit víc.