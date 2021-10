PONEDĚLNÍK: Stardance pro přestárlé. Jak dlouho může Slovácko zářit?

Ne že by na úvodních rýpancích nebyl kus pravdy. Mančaft z Uherského Hradiště skutečně patří k nejstarším v Evropě, už loni to tak bylo. Hned deset hráčů je v kategorii třicet plus.

Rychlého snajpra Klimenta opravdu adekvátně nenahradilo. A pokud by přišla zranění, raději nedomýšlet. Jenže mazáci jako Kadlec, Petržela, Hofmann či Reinberk stále válí, takže není nejmenší důvod kontrolovat datum narození.

V záloze zůstali žádaní Sadílek s Havlíkem. A z Jurečky se stal nečekaný kanón; v Ostravě se trefil už pošesté. Pravda, stále vám o něm v Hradišti řeknou, že na gól potřebuje asi tak pět šancí, ale zatím to sype.

Na Baníku měl i kus štěstí, že brankář Laštůvka k němu míč ani tak nevyrazil, jako spíš nešikovně dokutálel, a on jen pohodlně uklízel. Byl však na správném místě, což je pro útočníka zcela zásadní.

Ve Slovácku pořád doufají, že na hrotu se ještě blýskne Rigino Cicilia. Chlap jak hora, 197 centimetrů, 95 kilogramů. Solidní technika i zakončení. V sedmadvaceti je v nejlepším věku. Leč stále se trenérům nedaří ho mentálně vyladit tak, aby dřel v každém tréninku i zápase. Složitá povaha, což je škoda, protože schopnosti má zajímavé.

Po Svědíkovi potopa? Přestavba je nutná

Po zranění se vrací křídelník Navrátil. Z kdysi velkého talentu Olomouce je už jedenatřicetiletý harcovník, co nikdy nebude platit za hráče s ofenzivními čísly, ale kmitavým pohybem hezky sedí do stylu náročného trenéra Martina Svědíka a jeho realizačního týmu s asistentem Josefem Muchou.

Ten jako pomocník Petra Uličného měl výrazný podíl na triumfu Sigmy v českém poháru. Na starosti má například standardní situace.

Před sezonou se klubu povedlo jako zázrakem z Liberce získat reprezentačního brankáře Nguyena, který dodal týmu konečně klid.

Detailista Svědík, jenž poslední tři sezony posouvá tým v tabulce a sám předběhl Karla Jarolíma v procentuální úspěšnosti na lavičce Slovácka, těží z kontinuální práce, sehranosti sestavy, z automatismů, z kompaktnosti.

Záložní řadě se daří sbírat většinu druhých míčů, což je v soubojové české lize velmi důležité. Některé útočné výpady působí jako vzorce, jež hráči znají nazpaměť. Na běhavé Slovácko se pěkně dívá. Tedy když je disciplinované, nesbírá červené karty a Svědík se sportovním manažerem Šumulikoskim neběsní u lavičky.

Ne že by neměli občas pádný důvod se nedomnívat, že sudí jim ubližují podezřele často. O nepenaltě a nevyloučení slávisty Bořila za ruku navzdory videu se v Hradišti raději ani nebavte, protože rozumné vysvětlení postrádají.

Je potřeba si zvykat, že Slovácko už není průměrné, šedivé, že do Ostravy ani jinam nejede jako outsider. A to navzdory průměrnému rozpočtu. Inspirující, což?

Těžko si však představit, jak by vypadalo bez zapáleného Svědíka, jenž nebude mít o nabídky nouzi. Jistě si uvědomuje, že přestavba kádru je nutná, ale zatím to vypadá na další stardance pro „přestárlé“.

Aby nebyla jednoho dne po úspěšném Svědíkovi potopa, je potřeba především defenzivu pozvolna omlazovat. Tím spíš, že Slovácko si hráče vychovat umí. Svědík je v tomto férový a jen mládí pro něj neznamená privilegium. Rozhodují pouze výkony.

Úsporná Plzeň: 30 bodů ze 33!

Ostravský rival zatím zůstává o kus pozadu. Také ušel velkou cestu, ale na rozdíl od Slovácka nezvládá ještě zápasy se špičkou ligy, které nadále vládne Plzeň.

Její úsporný režim vítězství o gól je fascinující i riskantní zároveň. V jedenácti zápasech dala osmnáct branek, z toho sedm nejlepší šutér soutěže Beauguel, což stačilo na neuvěřitelných 30 bodů ze 33. Na půdě předposledních Teplic to byl zase boj a kdyby Fortelný v čisté pozici nepřestřelil branku, klidně mohl skončit plichtou.

Pořádný boj bude o záchranu. Poslední místo a přímý sestup je velký strašák i pro Teplice a jejich nového trenéra Jiřího Jarošíka, který sice jako hráč posbíral úchvatné zkušenosti, ale coby trenér je pořád zelenáč, a tudíž malinko risk.

Zatímco první vystoupení sklářů pod jeho vedením na Slovácku těsnou porážkou 2:3 spíše klame, protože domácí byli výrazně lepší, od srdnatého výkonu proti Plzni by se mohli odpíchnout.

Stéblo hledá i poslední Karviná, jež je stále bez první výhry. V Olomouci měla den blbec. Nový trenér Bohumil Páník odložil premiéru kvůli covidu, na početnou marodku přibyl i hroťák Papadopulos, o poločase musel střídat zraněný brankář Neuman a hned po přestávce zápas rozhodl hloupý penaltový faul kapitána Šindeláře.

Je zřejmé, že matadora Páníka čeká s týmem plným cizinců kupa práce a zachránit ho je výzva pro opravdové chlapy. Válečníky.

Jedenáct marodů mistra

Starosti se nevyhýbají ani vrchnosti. Mistrovská Slavia má už jedenáct marodů. To je šílené číslo. Především ten, koho postaví kouč Jindřich Trpišovský na stopera, aby si rovnou zažádal o rizikový příplatek.

Naštěstí mají sešívaní široký kádr, ale stejně zase zní ve fotbalových kruzích úvahy, zda zápasů vlastně není s nadstavbou moc, když máte do toho poháry a ještě reprezentační povinnosti, zda nejsou hráči přetěžovaní, zda nezúžit počet ligových účastníků.

Ponedělník by si dokázal představit raději zrušení nadstavby než zúžení počtu týmů. Ostatně i Karviná dokáže v extrémně vyrovnané soutěži Slavii obrat o body.

Do její branky se vrátil po čase Ondřej Kolář a gól na první tyč od exspoluhráče Miroslava Stocha nebyl na přivítanou moc zdvořilý. Stoch ho loajálně neslavil a na konci jej fanoušci Slavie krásně vyvolávali. Je vidět, že zanechal v jejich srdcích stopu.

Hůře se předvedli fanoušci Sparty v duelu proti Pardubicím s obligátním xenofobním pokřikem „Jude Slavie“. To je pořád dokola. Sparta však zápas v přehledem zvládla a ukázala, že vítězné derby by jí mohlo nastartovat ke slušné série. Bitva o titul bude v ročníku tuze napínavá.

Napínavý je pro šéfa Jablonce a někdejšího bosse fotbalové asociace Miroslava Peltu soud v případu údajných manipulací se sportovními dotacemi. Obžaloba ho viní ze čtyř trestných činů včetně podplacení a navedení ke zneužití pravomoci. Navrhuje devět let vězení. „Myslím, že máme morální nárok na to, abychom byli zproštěni viny,“ hájil se Pelta.

S morálními nároky opatrně.

Pěkné ponedělí.