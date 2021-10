Stoch zpátky v Edenu. Aplaus, gól: A Kolář řekne, že ho pustil schválně

Už coby hráč Liberce, ale pořád jako doma.



„Koli bude určitě tvrdit, že tu střelu pustil schválně, jak ho znám. Ale nééé, srandujem,“ vyprávěl jedenatřicetiletý záložník o své trefě. A přivítání od slávistů? „Krásné! Máme skvělý vztah, moc si toho vážím.“

Těžko některého z ligových soupeřů přivítají fanoušci v Edenu stejně bouřlivě jako právě slovenského oblíbence. Snad jen Milana Škodu?

„Když jsem viděl, že se Miňo chystá na hřiště, nebyl jsem rád,“ přiznal domácí kouč Jindřich Trpišovský. „Tušil jsem, že bude nebezpečný, což také potvrdil.“

Stochovi stačilo jen pár dotyků s míčem. Rychle se dostal do zápasu, který po pěti minutách na trávníku zdramatizoval gólem na 1:2.

„Škoda, že jsme si pak nevytvořili větší tlak. Slavia byla dost oslabená, spoustu hráčů jí chybělo. Cítil jsem, že bychom tady mohli mít šanci, ale bohužel,“ litoval Stoch.

Jsou to více než dva roky, co v Edenu nastoupil naposledy. V posledním kole ligové nadstavby tenkrát slávisté uspěli v derby a slavili titul.

„Stoch, Stoch, hooligans, proti Spartě, proti všem,“ ozývalo se při mistrovské párty přímo na stadionu. Když v sobotu večer slávističtí fanoušci zmerčili Stocha v dresu soupeře, vítali ho stejným pokřikem.

Před zápasem, o přestávce. A dokonce i po gólu, za který se Stoch celému Edenu omlouval.

„Na českou ligu je Miňo pořád nadstandardní hráč,“ pokračoval Trpišovský. „Rozloučili jsme se s ním, ale několikrát jsme znovu koketovali s jeho návratem. Ani jednou to nevyšlo. Ale upřímně: nepamatuju hráče, který by ze zálohy udělal v sezoně přes dvacet bodů.“

Konkrétně třiadvacet, což je součet Stochových ligových branek a asistencí během poslední slávistické sezony. Zažil celkem dvě, z toho rok a půl pod vedením Trpišovského. Následně zamířil do řecké Soluně, krátce působil i v polském Lubinu, měsíce byl bez angažmá a na konci září se objevil zpátky v Česku.



„Gól mu přeju, ale my potřebujeme, aby se dostal ještě do lepší fyzické kondice. Přes léto se připravoval s Motorletem, ale to nejsou tréninky na úrovni první ligy,“ zmínil současný liberecký kouč Luboš Kozel.

Ten minule Stocha využil proti Ostravě na čtvrthodinu, teď mu dal přes dvacet minut.

„Pomohla mi reprepauza, trochu jsem potrénoval. Cítím, že už se do toho dostávám.“

Což bylo v sobotu na hřišti vidět.

Když už bylo po zápase, Stoch se u laviček ještě zdravil a objímal s každým členem slávistického realizačního týmu. A pak dokonce vyrazil i napůl cesty k aplaudující severní tribuně, aby fanouškům zatleskal a gestem jim naznačil: Mám vás v srdci.

„I proto jsem rozhodně neměl v plánu svůj gól oslavovat,“ řekl a zopakoval: „Díky za tohle přijetí.“