Slavia dokončila bleskovou výměnu trávníku na stadionu v Edenu

Slavia sáhla k výměně plochy proto, že původní trávník nezakořenil a na startu ročníku byl ve velmi špatném stavu. Pražané na nekvalitním terénu odehráli v úvodu sezony tři soutěžní zápasy a s bleskovou rekonstrukcí začali na konci minulého týdne po čtvrtečním vítězství 3:0 nad Dniprem v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy. O víkendu se červenobílí představili v lize v Mladé Boleslavi a nemuseli tak kvůli výměně trávníku žádat o odklad žádného utkání.

Trenér Jindřich Trpišovský je přesvědčený, že nová plocha bude mnohem kvalitnější. „Procházel jsem si trávník, když byla položená půlka. Vypadalo to dobře. Po dlouhé době jsem vzal za trávu a zůstala, kde má být. Intenzivně se na tom bude pracovat až do neděle, už teď je to o 90 procent lepší než předtím. Jestli se to uchytí, jak má, už v neděli bude mnohem lepší hřiště,“ řekl Trpišovský na středeční tiskové konferenci v Košicích, kde dnes jeho svěřenci odehrají odvetu s Dniprem.