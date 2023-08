Trpišovský i o sparťanech v Košicích: Snad neseženou lístky. Náskok neřešíme

„Stačili jsme si toho všimnout na našem autobusu,“ rozesmál se slávistický trenér den před čtvrtečním zápasem. „Do Košic vyrazil s předstihem a přes noc ho někdo vyzdobil sparťanskými samolepkami. Já doufám, že košičtí fanoušci, kteří se hlásí ke Spartě, tolik lístků neseženou. Naopak se těším na slávisty, kterých má prý dorazit přes tisíc.“

Dnipro-1 - Slavia ve čtvrtek od 20:00 ONLINE

Nový stadion v Košicích by měl být ve čtvrtek večer zaplněný.

Škoda jen, že ještě nejsou dobudované všechny tribuny, pak to bude opravdu krásný stadion. Když jsme se byli projít ve městě, z reakcí místních jsme pochopili, že i díky Kubovi Hromadovi nebo Ivanu Schranzovi bude řada fanoušků fandit nám.

Co čekáte od Dnipra, které před týdnem v Praze nestačilo a prohrálo 0:3?

Úplně jiný výkon. Myslím, že jsme soupeře zaskočili herním projevem, věcmi, na které se měli přes týden čas připravit. Po prvním utkání se budou chtít rehabilitovat. Jsou tady v prostředí, které znají, viděl jsem je na Panathinaikosu, kde jsme hráli loni, a byli skvělí. Určitě bych nepodceňoval jejich kvalitu, čekám, že budou mnohem silnější v ofenzivě, udělají změny v sestavě, což naznačilo i jejich poslední ligové utkání.

Slavia na O 2 TV Stanice O 2 TV Sport odvysílají čtvrteční odvetu třetího předkola Evropské ligy Dnipro-1 - Slavia. Přenos startuje v 19:55 hodin, zápasem provede komentátorské duo ve složení Radek Šilhan a Václav Pilný.

Vy taky uděláte změny? S týmem nejsou zranění Lingr nebo Wallem.

Vrací se naopak Douděra, který už před odletem absolvoval celý týmový trénink a je připravený. Ondra Lingr i Conrad Wallem zůstali v Praze s fyzioterapeutem a kondičním trenérem. Vyšetření ani u jednoho z nich sice nepotvrdilo žádnou rupturu ve svalu, ale jsou přetížení, což může být i kvůli špatnému domácímu hřišti. Část zápasu by asi hrát mohli, ale nevzali jsme je především z preventivních důvodů. Existuje malá šance, že budou o víkendu připravení na Baník.

Na kolika místech plánujete sestavu občerstvit?

Rozhodně si nedáváme do hlavy, že máme nějaký náskok. Víme, že proti nám pořád stojí silný protivník. I když první utkání vyznělo jednoznačně v náš prospěch, k výsledku vedla dost náročná cesta. K Dnipru máme respekt, kromě Lingra a Wallema nám schází i vyloučený Ogbu. Hrajeme o hodně a při skladbě sestavy nebudeme brát ohledy na to, jak skončil první zápas. Do sestavy chystáme to nejlepší, co máme k dispozici. Chceme uspět, což je naše absolutní priorita.

Mimochodem, sledujete na dálku i pokládku nového trávníku v Edenu? O víkendu vás na něm čeká liga.

Zatím všechno vypadá podle představ. V úterý, kdy byla položena půlka, jsem si hřiště procházel. Na pohled vypadalo dobře, po dlouhé době jsem z něj měl dobrý pocit. Vzal jsem za trávu a zůstala tam, kde zůstat má. Koberec má přes čtyři centimetry, rozměr vláken i hustota trávy je ideální. V Praze na tom všichni intenzivně pracují a už nyní je stav o devadesát devět procent lepší než předtím. Snad se brzy přiblížíme kvalitě hřiště, která je třeba tady v Košicích. Absolutní špička. Pevně věřím, že se ji dočkáme i v Edenu.