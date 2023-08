Trápil se a viděl tmu. Provod exkluzivně: Už nejsem snílek, ale cizina mě láká dál

A to nejsou všechny novinky z poslední doby. Ač se nevyzná v notách, jako samouk se naučil hrát složité Einaudiho skladby na piano. V červnu se stal inženýrem ekonomie. O prázdninách se oženil. O víkendu vedl Slavii poprvé v životě jako kapitán v mistrovském utkání a ve čtvrtek večer chce stvrdit postup do posledního předkola Evropské ligy.

Dnipro-1 vs Slavia na O2 TV čtvrtek od 20:00 ONLINE Odvetu 3. předkola Evropské ligy Dnipro-1 versus Slavia odvysílá O2 TV Sport. Přenos startuje v 19.55.

Nad ukrajinským Dniprem vedete 3:0. Čeká vás formalita, nebo těžká práce?

Je to povinnost, ale nepodceňovat! Přijde mi, že naše vítězství brala veřejnost jako brnkačku, ale soupeř rozhodně lehký není. To my jsme byli poctiví a zahráli první zápas výborně. Když na to navážeme, určitě postoupit zvládneme.

Vy jste toho poslední dobou zvládl sakra dost. Třeba vystudovat univerzitu. V angličtině?

Ne, v angličtině byla jen část předmětů, třeba talent management. To je modernější obor, ve kterém se bavíte o výběru talentů, takže angličtina nezabředává do ekonomických pojmů, v nichž bych možná tápal.