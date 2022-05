Sigma nedala už pátou penaltu v řadě, Růska vychytal Šeda i podruhé

Útočník Pavel Zifčák ji nabídl Antonínovi Růskovi. „Moc se mu do toho nechtělo, ale byl nejzkušenější,“ podotkl. Přitom jako střídající hráč Sigmu oživil, dal gól na 1:2, a­ tak sám zvažoval, že v 87. minutě zahraje i desítku. „Ale zase tolik penalt jsem nekopal, vlastně jen jednu se Slováckem a nedal jsem.“

A tak si míč na puntík srovnal Růsek. I z tribuny bylo znát, že z toho radost zrovna neměl. Utřel si pot z­ čela. Už rozběh působil nepřesvědčivě. Míč pak poslal přímo do rukavic brankáře Šedy, který dobře tipnul stranu.

„Šeda umí chytat penalty. S trenérem brankářů na tom pracují, vědí, kdo kam kope,“ chválil mladoboleslavský kouč Pavel Hoftych.

„Honza Šeda je na lajně super gólman, věřili jsme mu, že to chytí,“ doplnil obránce David Pech, autor úvodní trefy. Těžko říct, zda někdo věřil i Růskovi. „Já ano,“ namítl olomoucký trenér Václav Jílek, třebaže Růsek proti Šedovi zahodil penaltu už podruhé na jaře!

V únoru nemusel však příliš litovat, neboť Sigma vyhrála 2:1. Leč v pátek večer to dopadlo opačně, což je před odvetou v­ Mladé Boleslavi nepříjemnost. Středočeši jsou k milionové prémii blíž. Zmar sigmáků při zahrávání penalt dosahuje rekordního bodu.

V jarní části neproměnili už pátý pokutový kop v řadě! Dvakrát Růsek, selhali také González, Zmrzlý i ­zmíněný Zifčák. „Je to blbý,“ vydechl Zifčák. „Spoléháme na to, že přijde okamžik, kdy to zlomíme.“

Jenže nepřichází a pokusů už bylo na pováženou. „Na výběrové řízení,“ ulevil si Jílek. „Unikátní počet.“ Nejraději by na penaltu poslal mladíka Langera, který je proměňuje za béčko ve třetí lize, jenže byl sám faulovaný Smržem a nepsané pravidlo praví, že v takovém případě by neměl kopat. Bylo by však nefér hodit porážku na Růska. Sigma nehrála dobře, nebyla nebezpečná, ve druhé půli se soupeři hlavně hádali, strkali a nehráli, k čemuž přispěl i slabý sudí Krejsa.

Ondřej Zmrzlý z Olomouce a David Pech z Mladé Boleslavi během utkání finále skupiny o umístění.

Olomouc bude muset dohánět. „Mrzí nás to hodně, ale o gól je to pořád hratelné,“ burcuje Zifčák, který v 55. minutě snížil, když se natlačil před Karafiáta a usměrnil do sítě přízemní centr Zmrzlého.

„Zasloužené vítězství Boleslavi, mohla dát na 3:0 a bylo asi hotovo. Takhle jsme ještě ve hře,“ přemítal Jílek. „Chyběla kvalita, pohyb, předržovali jsme balony. Nejlepším hráčem byli diváci, výborná kulisa. Děkuji jim za celou sezonu.“

Třeba v té příští uvidí i vydařenější penalty.