Uvolněná Olomouc ukazuje i příslib. Nasadila už dvacátého odchovance

Zaokrouhlila ji na dvacítku hráčů z vlastní líhně. Až nečekaně hladkému postupu přes Liberec (1:0 a 2:0) přispěli do pátečního souboje o sedmé místo s Mladou Boleslaví také debutující mládenci Matěj Hadaš, Jiří Sláma a Štěpán Langer.

„Je to příslib do budoucna,“ kývne olomoucký trenér Václav Jílek, který poprvé od začátku postavil osmnáctiletého mládežnického reprezentanta Hadaše. Plánoval to už v základní části proti Spartě, jenže to talent skolila viróza.

„Možná by už dostali víc prostoru, ale chceme splnit i cíl v podobě postupu béčka do druhé ligy. Ukázali se, i když neměli zase až takovou minutáž. Ať Hadaš, nebo Štěpán Langer, Jirka Sláma, Jáchym Šíp. A je tam x dalších hráčů,“ upozorňuje Jílek.

„Potřebují si zvykat. Je třeba si uvědomit, že to nejsou hotoví hráči pro ligu, ale přísliby. Aby byli schopní příslib naplnit, tak dostávat šance musí. Jsem rád, že to zvládli.“

Univerzál Hadaš, který je schopný hrát na pravém kraji obrany i křídle, si mohl připsat i první trefu. „Věřím, že jim to otevře oči v tom, že uvidí ligové nároky a do budoucna je to posune,“ podotýká kouč. Odchovanec se však do střelecké listiny zapsal: souhra skórujícího třiadvacetiletého Ondřeje Zmrzlého s Jurajem Chvátalem potvrdila, že se lépe cítí na pozici halfbeků než krajních obránců.

Antonínu Růskovi zase před gólem vytvořili čistou pozici krásnou kombinací Vepřek, Daněk a hlavně Šíp. Všichni tři odchovanci Sigmy.

Pravda pardálové Vepřek a kapitán Hubník jsou na sklonku kariér. Pronikavého přestupu se už nedočká nejspíš ani Zahradníček.

Nejžádanějším zbožím je devatenáctiletý záložník Kryštof Daněk, o něhož se přetahují Slavia se Spartou. A mezi nejzajímavější útočníky v lize patří i čahoun Mojmír Chytil, jemuž těžko odebírají obránci míč i na tréninku.

Langer a spol. dostali příležitost i proto, že Sigmu kosí v ligovém finiši nevídaná marodka dvanácti hráčů. Zranění by vydali na slušnou sestavu: Macík, Zahradníček, Beneš, Greššák, Navrátil, Spáčil, Matoušek, Vaněček, Chytil...

O sedmé místo bez tlaku

Přesto Sigma postoupila bez komplikací. Vytvořila si více šancí než Liberec a v součtu se skalpem Sparty (2:0) vyhrála třetí utkání v řadě, aniž by inkasovala. „Zaslouženému postupu odpovídala i předvedená hra,“ těší Chvátala. „Je pravda, že nám to sedlo. Hráli jsme dobře. Šancí jsme měli více i v prvním utkání, ale tam jsme nebyli tolik efektivní.“

Sigmákům prospělo, že ve skupině o umístění, v níž hrají jen o milionový bonus, nejsou pod tlakem – pohárů ani sestupu. „Uvolnila se nám hlava a následně i nohy,“ souhlasí Jílek. „Hlava pod tlakem nějak pracuje. Teď ‚o nic‘ nehrajeme,“ přemítá Chvátal.

Jeho slova potvrzují oba góly v Liberci po pohledných akcích až do kuchyně. „Mohlo to skončit i výraznějším rozdílem,“ přemítá Jílek. Sigmě se najednou daří kombinační fotbal. „Je možné, že jsme si více sedli. Už spolu jsme nějakou dobu. Doufám, že takto se budeme prezentovat i v příští sezoně, a nikoli jen v nadstavbové části,“ přeje si Chvátal. „Budeme se snažit hrát takový fotbal od začátku,“ slibuje.

Platí to také o pátečním posledním domácím zápase ročníku proti Mladé Boleslavi a následné odvetě.

A byť se může zdát, že o tolik už nepůjde, s motivací nemají uvolnění sigmáci potíže. „Sedmé místo by byla dílčí odměna, splněný úkol,“ říká Jílek. „Chceme sezonu zakončit vítězně,“ doplňuje Chvátal.

Ukázat se mohou i mladíci z vyhlášené olomoucké továrny na talenty. Mimochodem, že má zvuk i po světě, potvrzuje nejen celá řada reprezentantů v čele s Ujfalušim či Rozehnalem, ale také nedávná návštěva britského televizního štábu z Deutsche Welle, jenž o tématu odchovanců a důležitosti fungující akademie na Hané natáčel.