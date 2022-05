O sedmé místo i milion korun. Fotbalisté Olomouce vyzvou Boleslav

„Kluci mají motivaci finále zvládnout. Je na nich vidět chtíč. Potvrzují to v každém tréninku. Věřím, že si vytvoříme polštář do odvety,“ řekl olomoucký asistent trenér Milan Kerbr. Varuje především před křídelníkem Boleslavi Davidem Douděrou, který se v posledních osmi zápasech trefil osmkrát.

Olomouc - Boleslav Pátek 17.00 online

„Pamatuju si ho ještě jako soupeře, když jsem hrál v Liberci. Hrál jsem přímo na něj a už tehdy na mě jako mladý udělal dojem. Rychlý, výborná kopací technika. Od té doby udělal kus práce, je to další hráč, na kterého si je potřeba dát pozor,“ zdůrazní Kerbr. „Klíčovou roli stále hraje Marek Matějovský. I když už třeba rychlostně není na maximu, pořád dokáže vymyslet chytrou přihrávku nebo dát gól. Boleslav je vyvážený tým složený z velmi dobrých fotbalistů.“

Hanáci však na ni umí, podlehli jí v jediném z posledních šesti ligových zápasů. „V sezoně jsme s nimi sehráli vyrovnané zápasy. V Boleslavi jsme dobře rozehrané utkání ztratili a remizovali 3:3. Doma jsme je porazili. Je to mužstvo, které má na některých postech vyšší kvalitu. Závěr sezony jim vychází, ale i pro nás je to velká motivace. Byla by to aspoň dílčí odměna v sezoně,“ prohlásil trenér Sigmy Václav Jílek.

Jeho svěřenci doma neprohráli od prosince osmkrát po sobě a v pěti z posledních šesti duelů na Andrově stadionu neinkasovali. Dobrou formou se pyšní i Mladá Boleslav; vyhrála čtyři z posledních pěti utkání. Týmy zvládly semifinále skupiny o umístění bez zaváhání; Sigma dvakrát porazila Liberec, Boleslav zase České Budějovice. „Olomouc má velmi dobrý tým složený ze zkušených i mladých hráčů. Bude to vyrovnaný dvojzápas,“ přemítá asistent mladoboleslavského trenéra Pavel Medynský.