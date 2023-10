Život na jihu Čech opravdu plyne pomaleji, uznává budějovická posila Šigut

Samuel Šigut, to není na jihu Čech běžné jméno. Znáte jeho historii?

Jo, znám. Ve Slezsku je to celkem oblíbené jméno a znám tam docela dost Šigutů i mimo rodinu.

Někteří určitě také hrají fotbal. Kdy jste s ním začal vy?

Mamka vždy říká, že jsem odmalička běhal za balonem. Mám dvě sestry, ale ty fotbal nehrají. Já začínal ve Frýdku-Místku ve čtyřech letech. Pořád mě to táhlo do útoku. Vždy jsem byl víc před brankou soupeře než před tou naší.

Odmala jste vynikal?

To ne. Býval jsem spíš průměrný, nikdy jsem moc nevyčníval. V ročníku bývali vždy lepší hráči. Zlomilo se to až kolem osmnáctého roku. Hodně talentovaných kluků v tom věku odpadlo. Já bral fotbal pořád vážně, ale v tom období se mi podařilo naplno vylétnout.

Samuel Šigut (20 let) S fotbalem začínal ve Frýdku-Místku, odkud v mládeži odešel do Baníku Ostrava. Prošel několik kategorií, ale do prvního týmu Baníku se nedostal. Proto v roce 2021 zamířil do Opavy, nejdříve na hostování, pak trvale. Za opavský SFC odehrál 61 soutěžních zápasů, většinu ve druhé nejvyšší soutěži. Vstřelil 14 branek a na další čtyři přihrál. V aktuální sezoně odehrál v Opavě tři zápasy, ve kterých jednou skóroval. Stejnou bilanci zvládl i po přestupu do Budějovic v první lize. V Dynamu podepsal smlouvu na čtyři roky. Mládežnického reprezentanta čeká příští týden první sraz v národním týmu do 21 let.

Řada talentů vyletí ještě dříve. Nevzdal jste se svých ambic?

Ne, měl jsem hodně snů a nechtěl jsem se jich vzdát. Jedním z nich bylo zahrát si první ligu, což už se mi splnilo. I když jsem tehdy nebyl top hráč ročníku, tak jsem byl v akademii Baníku Ostrava, což samo o sobě není špatné. Posun z Frýdku do akademie Baníku byl pro mě zásadní. Naučil jsem se tam dost věcí.

Pak jste šel do Opavy. Je to i v mládeži pikantní přestup?

Jasně, rivalita mezi kluby je. Ale v mládeži to není tak silné, fanoušci to tolik neřeší. Ale jsem rád, že jsem v Opavě působil. Angažmá v klubu mi dalo hodně. Přišel jsem tam v osmnácti, stihl dvě skvělé sezony. Jednou jsme hráli o postup, podruhé o záchranu. Získal jsem i hodně zkušeností.

Chtěl jste do ligy za každou cenu, nebo jste zvažoval, že by mohla být pro vás lepší ještě sezona ve druhé nejvyšší soutěži?

V klubu se o tom hodně přemýšlelo, co bude pro mě lepší. Řešili jsme, že bych přestoupil třeba až v zimě a odehrál ještě něco ve druhé lize. Ale já to tolik neřešil. Viděl jsem první ligu, což byl odmala můj sen. Chtěl jsem do toho jít.

Ve vedení Opavy působí Martin Latka, mužstvo vede Miloslav Brožek. Oba mají silné zkušenosti s jihem Čech. Dávali vám cenné rady?

Jo. Pan Latka mi říkal, že Budějovice jsou krásné město s pěkným stadionem. Celkově je tu hezky. Pomohl mi s rozhodováním.

Jaké máte pocity po měsíci v Českých Budějovicích?

‚Je to tu opravdu krásné. Musím dát panu Latkovi za pravdu, líbí se mi tady. Na nic si nemůžu stěžovat, jsem tu spokojený. S přítelkyní jsme vyrazili do Krumlova a na Hlubokou, plánujeme se podívat i na další místa. Ona studuje v Opavě, pak se za mnou přestěhuje.

Vnímáte rozdíly v životě ve Slezsku a na jihu Čech?

Lidé jsou tu příjemnější, větší pohoda. Ve Slezsku je všechno rychlé, ve stresu. Život tady ubíhá pomaleji.

Podepsal jste smlouvu na čtyři roky. Kam se za tu dobu chcete posunout?

Nemyslím to špatně vůči Budějovicím, ale mám vyšší ambice. Chci se zlepšovat, hrát co nejlépe. Přál bych si pomoci klubu, pomoci sobě a dostat se v kariéře o krok dál.

Ladí to se strategií klubu, který chce přivádět podobné hráče, jako jste vy, a pak je prodat dál.

Můžeme si pomoci navzájem. Já chci splatit důvěru na hřišti a zároveň získám další zkušenosti. Rád bych se pak posunul do předních českých klubů nebo do zahraničí.

K tomu vás přiblíží i dobré výkony týmu. Vy jste mu naposledy pomohl prvním ligovým gólem. Dodá vám to další sebevědomí?

Nečekal jsem, že dám gól tak brzy. Nakonec jsem mohl vstřelit i dva, ale druhou šanci jsem nevyužil. Při gólu se mi míč dobře odrazil po střele zpoza vápna. Trenéři to po nás chtějí, ať střílíme, co to jde. Potřebujeme dávat víc gólů.

S Karvinou to bude v sobotu od 15 hodin třeba obzvlášť, protože jde o důležitý duel čtrnáctého s patnáctým.

Je to hodně důležité utkání. Když nevyhrajeme, můžeme na tom být hodně špatně. I psychicky by nás to srazilo. Chceme zápas zvládnout. Dobře se na to připravujeme.

Nebojíte se, abyste nebyli až přehnaně nervózní?

Nemyslím si, že by současné výsledky na tým výrazně dopadávaly. Připravujeme se jako na každý zápas. Jsme naladění, že uspějeme.

Pak se připojíte k národnímu týmu do 21 let, který také v Budějovicích čekají dva duely. Překvapila vás první nominace?

Ano, vůbec jsem to nečekal. Ale moc mě to potěšilo, tím spíš, že je sraz v Budějovicích. S dvacítkou jsme hráli loni v Opavě, kde jsem byl taky doma. Věřím, že dostanu nějakou šanci na hřišti.