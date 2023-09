Zlín - Budějovice 1:1, souboj nejhorších, domácím zajistil bod v závěru Slončík

České Budějovice poprvé venku bodovaly. „Mohly jsme to v závěru uhrát, ale na druhou stranu jsme to v závěru měli těžké. Postrádal jsem kvalitu, byl to obrázek dvou týmů, které se trápí,“ řekl budějovický kouč Tomáš Zápotočný.

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Zlín zastavil sérii pěti porážek za sebou.

Zlínští si od prvních minut vynutili mírnou územní převahu, jenže se potýkali s nepřesnou finální fázi. Recept, jak se dostat do vedení, naznačily tvrdé střely Fantiše a hlavně Cedidly mezi 13. a 18. minutou, které ale zlikvidoval pozorný brankář Janáček.

Jihočeši měli spoustu práce s vlastní defenzivou a tak jejich hra směrem dopředu byla spíše sporadická a nevznikla z toho žádná příležitost, která by mohla být označena jako gólová.

Fotbalová nuda skončila až v závěru poločasu a to zejména zásluhou hostů. Čermákova střela mířila těsně vedle, Alli trefil břevno a jednou ho vychytal Rakovan. Jihočeši ale přece jen šli do vedení. Zlínský gólman vyrazil Skalákovu střelu a Šigut poslal míč do sítě. Dvacetiletý záložník tak při svém třetím startu v lize zaznamenal první gól.

Domácí po přestávce i zásluhou střídajících Reitera a Vukadinoviče rozhýbali svoji ofenzivu, blízko vyrovnání byl ve 49. minutě Tkáč, ale jeho sražená střela skončila mimo, podobně jako Simerského hlavička po hodině hry.

V této fázi zápasu se hrálo prakticky jen na polovině hostů, jenže řada centrů a nákopů do šestnáctky Budějovic efekt nepřinesla. I přes občasné útočné výpady Českých Budějovic se scénář závěru duelu nezměnil. Domácí zvyšovali tlak a v 85. minutě vyrovnali, když zblízka dorazil míč hlavou do sítě Slončík. Zlínské mužstvo v lize neprohrálo s Dynamem posedmé za sebou.