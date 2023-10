Budějovická jedenáctka pětiletky: rekordní prodej, trefa i brankář pro reprezentaci

iDNES.cz poskládal jedenáctku výborných fotbalistů, kteří za posledních pět let hráli v Dynamu

Příběhy jednotlivých fotbalistů jsou rozdílné, ale jisté podobnosti najdete. V některých případech šlo o hostování, která se tehdy povedlo zajistit díky dobrým vztahům s předními českými kluby. Jindy to byly povedené návraty, šikovné manažerské nákupy či nabídnutí příležitosti vlastním mladým hráčům.

Ve výběru redakce jsou hráči, kteří v prvním týmu Dynama působili od sezony 2018/19.

Jindřich Staněk brankář (V Dynamu 51 zápasů, 17 čistých kont)

V Budějovicích úspěšně restartoval svoji kariéru po návratu z Anglie. Jako jednička s deseti čistými konty výrazně přispěl k postupu Dynama do první ligy. Jenže v ní mu nesedl začátek sezony, udělal několik chyb a po 22 inkasovaných brankách v 11 zápasech přišel o pozici jedničky. Mohl za to i návrat zkušeného Jaroslava Drobného a ztráta důvěry u trenéra Davida Horejše. Výsledkem bylo hostování v Plzni, které se později změnilo v přestup. „Jako mladý udělal chyby, které už se mu nestávají. Hostování mu prospělo,“ myslí si nejlepší střelec historie budějovického klubu Karel Vácha. Ve Viktorii se Staněk stal jedničkou, získal mistrovský titul a posunul se do reprezentace. Moc lepších brankářů Česko aktuálně nemá. Budějovice navíc díky Staňkovým úspěchům inkasují slušné finanční bonusy.

Benjamin Čolič pravý obránce (107 zápasů, 15 gólů)

Trochu jiný případ než ostatní hráči ve výběru. Bosenský pravý bek přišel z Karviné zadarmo a letos v létě skončil znovu jako volný hráč. Až po dlouhé době našel angažmá v bosenské lize. Na jihu Čech strávil tři sezony a hlavně v té prostřední zářil. Z pozice obránce nasázel osm branek, na čtyři přihrál. Vynikal střelami z přímých kopů, proměňoval penalty a nebezpečnými centry navázal na Jiřího Kladrubského. Když klub volil mezi ním a Martinem Sladkým, přitížilo mu, že byl loni zraněný a končila mu smlouva.

Tomáš Sivok střední obránce (45/3)

Bývalý reprezentační kapitán nemůže ve výběru chybět. Po návratu ze zahraničí svou osobností a výkony pomohl posunout Dynamo z bojů o záchranu až k elitní šestce. Společně s dalším zkušeným veteránem Jaroslavem Drobným tým krátkodobě rychle zvedli. „Oba pomohli i v kabině,“ naznačuje Karel Vácha. Sivokův návrat pokazil covid, několik přestávek a prázdné tribuny. Jeho avizovaný konec po sezoně 2019/20 by zasloužil větší oslavy. Pak se záhy přesunul do pozice sportovního manažera, byť jen na krátko. Nyní úspěšně působí jako manažer A týmu pražské Sparty.

Maksym Talovjerov střední obránce (50/1)

Ukrajinský talent v Dynamu rychle vyrostl pro první ligu, pomohlo mu i hostování v béčku Sparty. Na jihu Čech se učil i od Sivoka, pak hrál vedle Lukáše Havla s Martinem Králikem, někdy nastupovali i společně ve trojici. Talovjerov díky urostlé postavě rychle přijal styl české ligy. Navíc se nebál ani rozehrávat, i proto po něm sáhla pražská Slavia. „V podobných případech to bývá o tom, jestli se trenéři nebojí rozvinout potenciál mladého hráče, i když občas dělá chyby. Nebo jestli upřednostní zkušenějšího hráče kvůli výsledku,“ přemítá Vácha. Kouč Jindřich Trpišovský z něj ve Slavii chtěl udělat druhého Tomáše Součka a ze stopera ho vytáhl na „šestku“. To moc nevycházelo, i proto putuje po hostováních. Byl v Liberci, teď už druhý rok působí v rakouském klubu Lask Linec.

Lukáš Provod levý obránce (21/4)

Univerzál, který brzy ukázal, že v Budějovicích asi dlouho nezůstane. Kam ho trenér Horejš dal, tam odvedl poctivý výkon. Jednou, a to při své rozlučce s Dynamem, hrál dokonce levého beka. Nebál se potáhnout balon, přejít jeden na jednoho, vystřelit. Nebylo překvapení, že po něm sáhla Slavia, když ho vykoupila oklikou přes Plzeň. V sešívaném dresu zářil, dvakrát s klubem vyhrál ligu i pohár. Dostal se do reprezentace. Kdo ví, jakou by hrál soutěž, kdyby se mu nestalo vážné zranění kolena, které ho vyřadilo na dlouhou dobu. „Měl vyrovnané výkony, rostl s mužstvem. Je to pracovitý a přizpůsobivý hráč. Potřebuje k sobě kvalitní spoluhráče, které ve Slavii má. On je dělá lepšími a zároveň oni posouvají jeho,“ myslí si Vácha.

Mick van Buren pravý záložník (34/5)

V Budějovicích dvakrát hostoval, vždy byl jednou z hlavních tváří mužstva. Soupeři se na něj soustředili, přesto se zvládl prosadit. Jeho kvalita byla znát a všichni si uvědomovali, že se na jihu potřebuje jen rozehrát. Částečně se to i povedlo, ve Slavii podepsal novou smlouvu a chytil druhý dech. „Možná mohl někdy působit trochu znuděně, ale to vyplývá ze hry celého mužstva. Pro útočníka nebo křídelníka je složité, když čeká na příležitost a dostane pak jednu dvě za zápas. Ve Slavii jich měl víc. Ale ukazoval kvalitu,“ tvrdí Vácha.

Pavel Šulc střední záložník (15/3)

Drobný šikovný záložník také hostoval v Dynamu dvakrát. Vědělo se, že má před sebou velkou budoucnost, ale on ji ne a ne pravidelně a naplno potvrdit. To se mu daří až nyní, kdy je kometou ligy a táhne Plzeň. I v černobílém dresu dříve dojížděl na to, že často ztrácel míče, nebyl dost produktivní a silný. „Hodně jsem ho sledoval. V Budějovicích se tolik neprosadil, ale byl tehdy mladý. A zpětně je vidět, že mu to pomohlo. Plzeň věděla, co dělá, když ho nechala rozehrát. Teď vyspěl i fyzicky a patří ke špičce ligy,“ tvrdí bývalý budějovický střelec Vácha.

Matěj Valenta střední záložník (38/2)

Obě sezony v Dynamu zakončil se shodnou bilancí 19 zápasů, jeden gól. Jeho role postupně sílila. Slavia ho nejprve na jih Čech prodala, ale měla přednostní práva na jeho odkup zpět, jež následně využila. Dál však zůstával u sešívaných na hraně kádru, proto šikovný střední záložník střídá hostování. Nejprve byl v Liberci, teď na Slovácku.

Ivan Schranz levý záložník (33/10)

Jeden z nejlepších nákupů Dynama. Rychlý, důrazný a poctivý hráč. Univerzál s čichem na góly. Devět branek a pět asistencí před třemi lety posunuly tým na vyšší úroveň. Po roce však utekl do Jablonce, odkud se po dalším skvělém roce stěhoval do Slavie. I tam je velmi ceněný, zvládne víc pozic. „Podobné přednosti by trenéři měli rozpoznat, podpořit a pomoci mu ostatními spoluhráči. I Messi s Ronaldem mají slabiny, ale všichni se soustředí na jejich silné stránky. Karel Poborský v Budějovicích měl také nedostatky, neuměl tolik bránit. Ale trenéři ho podpořili, dostal čas a zlepšil i tu obranu. To českým trenérům chybí. Všichni řeší jen peníze a okamžité výsledky, a to často i u mládeže,“ hořekuje Vácha.

Fortune Bassey útočník (28/10)

Nejdražší hráč historie Dynama. Prakticky za rok se stal hvězdou ligy, pak odešel do maďarského Ferencvárose za více než 30 milionů korun. „Byl to majstrštyk vedení, že ho tehdy takhle dobře prodali. Myslím, že neměl takovou úroveň. Prostě mu vyšel půlrok, pak už nikde tak nezářil,“ hodnotí Vácha. Nigerijský forvard od té doby opravdu paběrkuje, střídá angažmá. Ale devět branek v 19 zápasech v černobílém dresu mu před dvěma lety věštilo větší budoucnost.

Ondřej Mihálik útočník (33/4)

Další z hostujících hráčů, kteří se na jihu měli rozehrát. Mihálikovi se to dařilo střídavě, ale bylo vidět, že je to fotbalista. „Pištu“ trenéři využívali na různých místech ofenzivy, kouč Horejš mu věřil. Po návratu do Plzně se neprosadil, a tak už druhým rokem působí ve Slovácku. Hned při premiéře za klub z Uherského Hradiště proti Jihočechům dvakrát asistoval.