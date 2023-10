Alli opět vysvobodil Dynamo. Je náš klíčový hráč, chválí „prcka“ Zápotočný

V Českých Budějovicích je „prcek“ (160 cm) Alli teprve od konce srpna, odehrál šest zápasů, ale Dynamo má díky němu dvě zásadní výhry. Na začátku září v rámci 7. kola rozhodl zápas proti Jablonci, v sobotu totéž zopakoval v dalším záchranářském souboji s Karvinou. To díky jeho gólu z 87. minuty vyhráli domácí 1:0, díky čemuž se zvedli na 12. příčku.

Ondrášek jde na artroskopii Před utkáním s Karvinou musel českobudějovický trenér Tomáš Zápotočný improvizovat v sestavě. V sobotu dopoledne postihly svalové potíže brankáře Martina Janáčka, místo něhož musel nastoupit Dávid Šípoš, a na tři až čtyři týdny je mimo hru útočník Zdeněk Ondrášek. V pondělí jde na artroskopii s meniskem.

„Pro nás je to klíčový hráč. Sami moc dobře víme, jak zápasy zvládá, jak dokáže soupeře motat, jak musí trenéři protivníků na jeho hru reagovat. Na ligu je to nadstandardní hráč, rychlý, vrtkavý s míčem u nohy, vždycky se špatně brání. Kéž bychom takových hráčů získali víc, tohle je opravdu velká kvalita,“ řekl na Alliho adresu českobudějovický trenér Tomáš Zápotočný.

Vedle druhého gólu v dresu Dynama si mohl Alli připsat i druhou vybojovanou penaltu, nesměl by však při bleskovém brejku vběhnout při přebírání přihrávky do ofsajdu. Pak ho karvinský obránce Dávid Krčík sice jasně podrazil, ale VAR penaltu kvůli předcházejícímu ofsajdu odvolal.

„To pro nás sice bylo nepříjemné, ale od pana čtvrtého rozhodčího jsme věděli, že se řeší ofsajd. Proto jsme na lavičce krotili euforii. Upozorňovali jsme kluky, ať nejsou skleslí, že penalta není,“ popsal Zápotočný náladu v táboře Dynama ještě za bezbrankového stavu v 72. minutě.

Až během druhého poločasu poslal Zápotočný na hřiště z lavičky náhradníků Quadriho Adedirana, který Allimu vyhraným soubojem rozhodující gólovou akci nastartoval. Zařazení mezi náhradníky bylo důsledkem nespokojenosti s jeho výkonem v minulém kole ve Zlíně.

„Jeho výkon se nám nelíbil. V týdnu jsme si k tomu něco ukazovali. Od takového bombarďáka potřebuju víc, aby víc makal, to ve Zlíně nebylo. Pak tam (do zápasu s Karvinou) naskočil, přinesl do hry něco jiného, oživil ji. I to je na střídání potřeba,“ vyložil otevřeně Zápotočný.

Wale Musa Alli z Českých Budějovic (vpravo) přijímá žlutou kartu za oslavu bez dresu po gólu, kterým rozhodl zápas Dynama proti Karviné. (7. 10. 2023)

V rozhovoru s novináři také obhájil trpělivé dobývání Karviné a styl hry s postupným protiútokem. Přestože domácí body potřebovali a navíc po změně stran přežili několik šancí soupeře, po nichž mohli prohrávat, neustoupili od snahy o kombinační fotbal.

„Diváci po nás řvali, ale já jsem hráče prosil, ať jsou trpěliví, ať nesklouzneme k nakopávání. Jsme silní na míči. Vím, jaká je naše hra. Někdy to vypadá, že hráči nechtějí, ale my se připravujeme na každého soupeře a víme, jak to sehrát,“ řekl kouč Dynama.

„Od gólmana a beků dostáváme míče dobře do středního pásma, kde jsme ale pak ztrátoví a chyboví. Věřím, že když tohle zlepšíme, přijdou góly dřív a soupeře zlomíme. Co vnímám, tak v prvních poločasech, dokud mají soupeři sílu, se nám snaží bořit rozehrávku. Postupně pak zalezou. Karviná nám hrozila, líbil se mi Čavoš, to je kluk od nás z Budějovic. Máme cenné tři body,“ doplnil Zápotočný.