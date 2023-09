Talentů chci získat ještě víc. Podroužek o přestupech, identitě a vizi Dynama

Daniel Hais je hráč z budějovické akademie. Proč 20letý útočník odešel do Hradce Králové?

Přemýšlení bylo dost dlouhé, abychom s vedením i trenéry byli přesvědčení, že jsme rozhodli správně ve prospěch klubu. Při prvním kontaktu od Hradce Králové se mi o tom ani jednat nechtělo. Nejdřív mi to nedávalo smysl. Ale po debatách jsme se dobrali k tomu, že bude pro Dynamo nejlepší za finanční kompenzaci a vysoká procenta z dalšího prodeje Haise uvolnit.

Co bylo hlavním důvodem?

Všichni, včetně Dana, věděli, na čem jsou. Neviděli jsme velký potenciál, že by se měl prosadit v áčku. Řešili jsme to hodně do hloubky, abychom uměli přijmout tak nelehké rozhodnutí. Zvolili jsme jako nejlepší volbu v danou chvíli hráče zpeněžit a posílit tým někým jiným.