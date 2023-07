Budějovice chtějí do první poloviny tabulky, novým kapitánem je Havel

Dvakrát za sebou skončili v první lize na desáté příčce. V novém ročníku hodlají ještě povýšit. Fotbalisté Českých Budějovic si před startem sezony věří. Cestu za umístěním v první polovině tabulky zahájí v neděli od 15 hodin na hřišti Slovácka.

Kádr Dynama Brankáři: Dávid Šípoš, Martin Janáček, Colin Andrew. Obránci: Lukáš Havel, Martin Králik, David Broukal, Jakub Pařízek, Thomas Jungbauer, Ondřej Čoudek, Martin Sladký, Vincent Trummer. Záložníci: Jan Suchan, Pavel Osmančík, Marcel Čermák, Patrik Hellebrand, Libor Bastl, Vojtěch Hora, Lukáš Čmelík, Jakub Hora, Matouš Nikl. Útočníci: Quadri Adediran, Jakub Matoušek, Zdeněk Ondrášek, Daniel Hais, Tomáš Zajíc.

Ani hvězdné příchody, ani zářivé výsledky v přípravě, odsud víra ve zlepšení neplyne. Na Střeleckém ostrově spíše věří, že se dál bude dařit stávajícím oporám a ještě výrazněji se ukáže práce trenérské dvojice Marek Nikl – Tomáš Zápotočný, které čeká první kompletní sezona v Dynamu.

Nejzajímavějším příchodem je návrat útočníka Zdeňka Ondráška. Reprezentant zaujme svým jménem, důrazem, bojovností a povahou lídra. Nicméně na konci roku mu bude 35 let, vrací se po operaci kolene a roční pauze. „Je skvěle připravený. Tělo má vysekané, samý sval. Tak by měli vypadat všichni,“ chválil kouč Zápotočný.

Ondráška čekají dvě hlavní role. Už nyní si jej spoluhráči i trenéři chválí jako lídra v kabině, za kterým ostatní jdou. Brzy mu začne další úkol – střílet góly. Právě kanonýr Dynamu loni výrazně chyběl. Nejlepším střelcem třetí nejhorší ofenzivy v soutěži byl s pěti brankami Lukáš Čmelík.

„Od Kobry (přezdívka Ondráška) si přejeme góly. Potřebujeme ho ve vápně, tam nám pomůže. Hodně od něj očekáváme. Věřím, že to bude takový náš brněnský Řezníček,“ řekl Zápotočný.

Havel vyhrál hlasování

Jihočeši se po sezoně rozloučili s několika dlouholetými oporami. Příchodů nebylo tolik, ale trenéři s vedením získali hráče, o které hodně stáli a kteří by se jim měli hodit do herního systému. „Nepanikaříme. Na trhu je hodně hráčů a ještě jednáme o posílení,“ naznačil Nikl.

Změny v kádru Příchody: Jan Suchan (Vlašim), Matouš Nikl (Slavia Praha B), Zdeněk Ondrášek (Wisla), Pavel Osmančík (Bohemians), Vincent Trummer (Lafnitz). Odchody: Patrik Čavoš, Benjamin Čolič, Matej Mršič, Lukáš Skovajsa, Michal Škoda (všichni konec smlouvy), Branislav Sluka (konec hostování), Jakub Švec (Z. Moravce), Nicolas Penner (Liberec), Roman Potočný (Brno).

Podle nového sportovního manažera Jana Podroužka jsou ve hře ještě dva nováčci. „V příštích týdnech chceme doplnit tým početně i kvalitou o jednoho hráče do ofenzivy a jednoho do defenzivy,“ shrnul.

Na papíře se může zdát, že Budějovičtí mohou mít potíže v defenzivě. Kromě odchodů Benjamina Čoliče a Lukáše Skovajsy se navíc v přípravě vážně zranil Martin Sladký. Trenérům kromě mladíků zbyli čtyři klasičtí stopeři a dva nováčci Thomas Jungbauer a Vincent Trummer.

„Jungbauer nás zaujal. Je to nadějný sedmnáctiletý cizinec. Je to také investice do budoucna. Ukazuje velkou kvalitu,“ dodal Nikl.

V obraně Dynama dojde ještě k jedné změně. Kapitánskou pásku bude nově nosit odchovanec Lukáš Havel, který ji přebral od kolegy ve středu defenzivy Martina Králika. „S realizačním týmem jsme dospěli k tomu, že je vhodné, aby si hráči sami zvolili kapitána. Každý napsal na papírek tři jména, ty byly bodově odstupňované. A nejvíc bodů měl Lukáš Havel. Jsme rádi, že to vyšlo na něj, je to místní kluk. Je důležité, jak kabina vnímá lídry,“ přidal Zápotočný s tím, že Havlovi zástupci budou Ondrášek s Králikem.

„Jsem za to moc rád, byl to můj tajný sen. Věřím, že pomůžu klubu k co nejlepším výsledkům. S Maťem (Králikem) jsme to probrali, popřál mi hodně štěstí,“ uvedl 27letý obránce.

Branku bude v úvodu sezonu pravděpodobně hájit Slovák Dávid Šípoš. Jednička Martin Janáček si přivodil svalové zranění a až od příštího týdne se začne naplno připravovat s týmem. „O sestavě na Slovácko máme z devadesáti procent jasno,“ shodli se oba trenéři.

V přípravě černobílí sbírali hlavně nelichotivé výsledky. Porazili jen Strakonice, účastníka krajského přeboru. Na soustředění v Rakousku prohráli všechny tři zápasy. „Ve hře se objevovaly věci, které tam chceme vidět. Výsledky jsme neměli dobré, ale nepřikládali jsme jim až takový důraz. Ani poslední utkání nebylo klasickou generálkou. Spíše jsme zkoušeli různé taktické věci i hráče,“ objasnil Nikl.

Příprava Dynama ČB - Strakonice 11:1

ČB - Vlašim 1:2

ČB - Táborsko 3:3

ČB - Ried 0:1

ČB - Diósgyőri VTK 1:2

ČB - FC Újpest 1:4

Cíle klubu shrnul majitel Vladimír Koubek. „Jsem rád, že jsme se s hráči i realizačním týmem shodli, že chceme být nejhůře do desátého místa, nebo spíše v horní polovině tabulky. Budujeme kádr, máme v něm vlastní hráče a daří se nám do něj zapojovat vlastní odchovance. Jdeme cestou, kterou jsme po mém příchodu nastolili. Zároveň pracujeme na získávání nových obchodních partnerů,“ potvrdil.

V kádru jsou dva Horové

V budějovické kabině figuruje dvakrát jméno Hora. Kromě zkušené opory Jakuba ho doplňuje i jmenovec Vojtěch. Ten si v devatenácti letech zajistil místo v prvním mužstvu. „Je to velký talent a takový náš maličký diamant. Místo nemá jen za zásluhy, osvědčil se a musí dál pracovat,“ naznačil Zápotočný.

Los má Dynamo v úvodu první ligy atraktivní, ale zároveň i dost náročný. V prvních třech domácích zápasech ho čekají pohárové celky Slavia, Plzeň a Bohemians.

Jakub Hora a Jakub Hora. Vlevo teplický objev, vpravo zkušený ligový harcovník, který momentálně nastupuje za České Budějovicemi.

„Těšíme se. Na jaře jsme to po nástupu měli také těžké. Jsem rád, že máme takto náročný los, alespoň se ukáže naše kvalita. Těším se, že bude plný stadion. A bylo by hezké porazit Slavii dvakrát za sebou,“ zasnil se bývalý obránce.