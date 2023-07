Chceme do šestky nebo vyhrát pohár, velí Hellebrand. A chválí Ondráška

Prvoligový ročník začnete na Slovácku, pak hostíte Slavii, což jsou vaše bývalé týmy. Je to pro vás zajímavý los?

Jo, jsou to speciální utkání, na která se těším. Ale já se těším na všechny zápasy a na celou sezonu. Příprava trvala měsíc a už je tady liga. Věřím, že chytneme začátek a rozjedeme to ve velkém.

Los nemáte ani pak snadný. Jedete do Hradce Králové, přivítáte Plzeň a Bohemians, zamíříte na hřiště Baníku Ostrava.

Myslím si, že v české lize může každý porazit každého. Často se potvrzuje, že je opravdu důležitý začátek. Soustředíme se jen na nás. Ze Slovácka chceme na úvod tři body.

Jak se změnilo Dynamo v letní přestávce?

Tým se proměnil docela dost, ale myslím, že už si to sedá. Příprava se nám výsledkově nepovedla, ale věřím, že to bude zápas od zápasu lepší. Máme kvalitní hráče i trenéry a myslím si, že budeme silní.

Na co budete spoléhat?

Chceme dominovat na míči, a to ideálně v každém zápase. Máme v týmu opravu výborné fotbalisty, kterým by to mělo svědčit. V přípravě jsme moc gólů nedávali, naopak jsme jich dost zbytečně dostávali. Musíme začít proměňovat šance a vzadu hrát na nulu.

Loni jste se trápili v poslední třetině hřiště. Zlepšíte to letos?

Je to pravda. Velmi často na tom pracujeme, máme na to speciální tréninky. Snažíme se to zlepšit.

Pomůže k tomu navrátilec Zdeněk Ondrášek?

Je znát, že je to výborný fotbalista. Bude záležet na servisu, jaký mu nachystáme. Ale je to lídr, kterého kluci berou.

Servis pro Ondráška byste měl zajišťovat také vy. Řešili jste to?

Speciálně ne, ale jinak se spolu bavíme hodně. Bydleli jsme na jednom pokoji i na soustředění. Je to skvělý útočník a věřím, že nám to společně bude klapat.

Celkově tým počítá víc odchodů než příchodů. Nechybí v něm přeci jen konkurence?

To si nemyslím. Odešli sice dobří hráči, ale přišli také kvalitní fotbalisté. Konkurenci v týmu máme a je na trenérech, na koho vsadí.

Cíl klubu byl daný už předem – umístění v horní polovině tabulky. Je to reálné a motivující?

Určitě. V kabině jsme se o tom bavili a shodli se, že chceme udělat pro budějovický fotbal úspěch. Ideálně se dostat mezi nejlepších šest nebo třeba vyhrát pohár. Loni jsme od toho byli kousek, až v semifinále jsme těsně prohráli na Spartě.

Loni jste odehrál 32 duelů v lize, většinou v základu, a dal dva góly, na jeden nahrál. Byl to zatím nejlepší rok vaší kariéry?

Ano. Moc mi sedí styl trenérů, našli mi post. Ještě bych měl zlepšit čísla, ale nejdůležitější pro mě je vždy týmový úspěch. Věřím, že tahle sezona by pro mě mohla být průlomová. Moje slabina je, že mám až příliš rád míč a stahuji se pro něj moc nízko. Trenéři mi zdůrazňují, že mě chtějí mít výš ve středu hřiště.

Začínáte třetí sezonu v Dynamu, po níž vám končí smlouva. Berete to i tak, že hrajete o novou?

To ne. Snažím se odevzdat na hřišti maximum, Budějovicím jsem vděčný za šanci a chci jim to vrátit.

Mají to kreativní a techničtí hráči v české lize těžší?

Nemají to snadné. Je to znát i na cizincích, co do ligy přijdou. Navíc trenéři si často vybírají defenzivnější nebo soubojové hráče. Já si na to zvykal tak dva roky.

Přemýšlíte kvůli tomu v budoucnu o přesunu do zahraničí?

Odmalička je to můj sen. Pro mě je top španělská liga, hodně ji sleduji. Tam hrají také takoví hračičkové.