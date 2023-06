Budějovický šéf Koubek: Poznal jsem zlobu i nenávist, ale za svou prací si stojím

Jak byste oznámkoval Dynamo za dva roky pod vaším vedením?

To je těžká otázka, protože nestojím nad klubem, ale jsem uvnitř. Známka by se týkala mě, takže bych ji říkat nemohl. Ale domnívám se, že jako tým jsme za dva roky klub posunuli. Budujeme klub i akademii a obě korporace se dostávají do rovin, ve kterých dříve nebyly.

Co se hlavně v klubu změnilo?

Začal fungovat tak, jak to má být v každé obchodní korporaci. Pořád je to akciová společnost, pro kterou platí jistá pravidla, stejně jako pro akademii, jež je spolkem. Musel jsem vybudovat funkční informační systém a účetnictví. Důkazem zlepšení je i udělení licence Gold podruhé v řadě, což se v historii klubu dosud nestalo. Do pracovního týmu jsme zapojili i lidi z mé firmy. Dokážeme se vypořádat s žádostmi o dotace, kde sklízíme chválu za to, že je děláme v Budějovicích nejlépe ze třech největších sportů – fotbal, hokej, volejbal.