Fotbalové České Budějovice získaly křídelníka Alliho na hostování z Brna

Pouhé tři dny po tom, co posílil fotbalisty MFK Karviná, vyběhl do utkání. Na závěrečných dvacet minut. I tuto porci si...

Bylo to jedno z horkých témat slávistického přestupového léta. Ondřej Lingr, čtyřiadvacetiletý reprezentant a opora...

Z Hradce do Dánska. Gabriel cítí vděk: Přišel jsem jako druholigový hráč

Aniž by to dopředu tušil, stačil se Adam Gabriel rozloučit svým prvním gólem v nové sezoně. A to v nové aréně, kde si...