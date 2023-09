Naše kvalita se brzy ukáže, věří budějovický záložník Čermák

Divizní Velké Hamry jste v domácím poháru přemohli až po prodloužení 3:1. Oddechli jste si, že jste postup uhájili?

Jdeme dál, to je hlavní. Podobné zápasy jsou vždy těžké. Jste v roli favorita a soupeř nemá co ztratit. Může se pak stát cokoliv. Ale věděli jsme, za čím si jdeme, a jsem rád, že jsme to zvládli.

Přesto, neměl být rozdíl tří soutěží víc znát?

Víme, že soupeř vede divizi a je to kvalitní tým. Nešťastné bylo, že jsme dostali brzy první gól. Pak jsme šli za vyrovnáním, byli jsme trpěliví, nakonec přidali ještě další dvě branky a jdeme dál.

České Budějovice - Jablonec Sobota 15.00 online

I když se čekala vyšší výhra, tak může vám zvládnutí těžkého okamžiku pomoci?

Určitě. Nebyla to jednoduchá výhra, o to je cennější. Můžeme se od toho odrazit do dalších zápasů.

Po dvou týdnech jste v podobné situaci. V tabulce jste poslední a čeká vás důležité domácí utkání. Co udělat pro to, abyste ho s Jabloncem zvládli jako proti Bohemians?

V naší situaci je každý zápas důležitý. Připravujeme se nejlépe, jak to jde. Věřím, že to zvládneme. Na tabulku se teď vůbec nedíváme. Soustředíme se, abychom předvedli co nejlepší výkon. Musíme plnit role, které od trenérů máme.

Colin Andrew (uprostřed) se spoluhráči z Dynama. Vlevo Roman Potočný, vpravo Marcel Čermák.

Jablonec má jen o bod víc, jako jediný ještě nevyhrál. Naposledy ale remizoval se Slavií. Může ho to povzbudit?

To jim může pomoci, ale je to důležité utkání pro oba týmy. My se koukáme na sebe, je to o nás. Řekl bych, že když předvedeme to, co umíme, tak budeme brát tři body.

Na jaře jste stejného soupeře porazili vysoko 5:1. Mohou to mít hosté ještě v hlavách?

Myslím si, že jo. Budeme se snažit navázat na tento povedený jarní výkon a celkově na hru, kterou jsme loni předváděli. Pak nemám strach o výsledek. Bude to ale úplně jiný zápas, nicméně chceme se dál držet našeho fotbalu a ukázat, že funguje. Ještě přidat lepší výsledky.

Lepší výsledky vám zatím scházejí. Co hlavně týmu chybí?

Srážely nás individuální chyby. Postupně se to zlepšuje. Ještě ladíme ofenzivu, abychom byli produktivnější a dávali víc gólů.

Snažíte se i přes nepovedený vstup do sezony být v klidu?

Jo. Vychází to od trenérů, kteří vědí, s čím do Budějovic přišli. Mají jasnou filozofii a cestu, kterou se nám snaží předat. My v ně věříme a vzájemná důvěra se odráží i na náladě. Nikdo z nás nepochybuje, že budeme stoupat tabulkou.

V posledních týdnech dorazilo několik posil na různé posty. Cítíte, že se mužstvo zkvalitnilo?

Rozhodně. Přišli noví kluci, máme větší kvalitu i víc hráčů na střídání. To dává trenérům prostor na víc taktických možností a variant. Posty máme zdvojené, hráči na sebe tlačí a je tu konkurence. To nám může jedině pomoci. Brzy se to ukáže.