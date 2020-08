Pozdější start přípravy je handicap, připouští trenér Opavy. V týmu zkouší mladíky

Nejvýraznější posilou je záložník Lukáš Holík z Dukly Praha, který ve čtvrtek v Opavě podepsal dvouletou smlouvu. „Věříme, že nám ve finální fázi hodně pomůže,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč.

Naproti tomu ho mrzí, že Opavským utekli dva kvalitní hráči. „Dlouho nebylo jasné, zda budeme hrát první, nebo druhou ligu, a tak už podepsali smlouvy jinde,“ uvedl kouč, byť neprozradil, o koho jde.

Do přípravy Slezského FC se zapojili odchovanci Denis Darmovzal, Adam Gorčica, Tomáš Koschatzký, Tomáš Rataj, Adam Ščudla či Dalibor Večerka. Z hostování ve Vítkovicích se vrátil krajní obránce Matěj Helebrand.

Na zkoušku přišli opavský odchovanec Ondřej Machuča, jenž naposledy působil v druholigovém Sokolově, a mladí Poláci Bartosz Pikul a Nataniel Wybraniec.

„Udělám vše pro to, abych se v kádru udržel. Rád bych se vrátil domů,“ uvedl čtyřiadvacetiletý záložník Ondřej Machuča, který před šesti lety odešel do Liberce, v němž odehrál 12 prvoligových zápasů, ale většinou putoval po hostováních.

V týmu už nejsou stoper Jan Hošek, který se vrátil do Teplic, a záložník Petr Zapalač, jemuž skončila smlouva. Ta vypršela i Tomáši Jursovi a zatím není jasné, zda mu klub nabídne novou.

Po půlroce nejspíše odejde útočník Lukáš Železník. „Má svolení, aby si hledal nové angažmá,“ uvedl Radoslav Kováč. Na odchodu je i Martin Sus a do Sparty zamířil středopolař Tomáš Souček. Opavští ale jednají, že by v klubu ještě nejméně půl roku zůstal na hostování.

Slezský FC začne ligu už v pátek 21. srpna v 18.00 v Plzni. Přitom spolu s Příbramí zahájil přípravu na příští sezonu jako poslední z prvoligových celků. I kvůli tomu, že hráči byli dva týdny v karanténě.

Je to handicap? „Je,“ potvrdil Kováč. „Nejhorší byla karanténa, že kluci nemohli vyjet s rodinami třeba k moři, aby si odpočinuli. Ale věděli jsme, že to tak bude, takže to bereme, jak to je.“

Radoslav Kováč je u mužstva necelé dva měsíce. „Tým jsem už poznal,“ řekl. „Morálka je velmi dobrá, ale víme, že potřebujeme něco změnit. Pomaličku mužstvo budujeme.“

Jenže v minulých sezonách z Opavy co půl roku odcházeli klíčoví hráči – Kayamba, Kuzmanović, Smola, Svozil a nyní Souček... A nahradit se je nedaří.

„To byli nadstandardní hráči, kteří už jsou ve větších klubech. Je vidět, že kvalitu mají. My se snažíme zabudovat a vychovat další hráče, aby náš tým šel nahoru,“ řekl Kováč. Připustil, že nějaké posily by mohly dorazit i během sezony, jelikož přestupní termín výjimečně skončí až v říjnu.

„Je to i otázka peněz a tady v Opavě, to víme, nechceme jít přes nějaký limit,“ uvedl Radoslav Kováč. „Ale už z toho, že klub koupil Lukáše Holíka, cítím, že šéfové chtějí tým posunout, což je pro mě pozitivní zpráva.“

Kouč si hlavně přeje doplnit mužstvo především o záložníka, který by odlehčil zkušenému Pavlu Zavadilovi. „Mám před Pavlem obrovský respekt, ale je mu dvaačtyřicet. Ještě k němu potřebujeme hráče. Na konci sezony byl už hodně unavený psychicky, protože si moc přál, aby Opava zůstala v lize. Bylo vidět, že toho má plné zuby,“ uvedl Radoslav Kováč.