Opavský trenér Kováč: Bylo to složité. Nevěděli jsme, co bude

„To na tom bylo nejsložitější,“ uvedl Kováč. „Máme předjednané příchody některých hráčů, jenže pořád jsme nevěděli, jestli bude v Opavě první, nebo druhá liga, a tak jednání stála. Bylo to velice komplikované.“

A problémem určitě bude i kvalitní příprava před dalším ročníkem ligy. Navíc když jste nyní v karanténě.

Některé kluby už mají po dovolené, ale my jsme pořád měli hrát. Jasné je, že příprava bude velmi krátká. Taková je bohužel doba.

„Všichni teď potřebují z toho zápřahu vypadnout.“ Radoslav Kováč, trenér Slezského FC Opava

Bez ohledu na nynější karanténu, plánovali jste vůbec dovolenou?

To určitě. Máme hodně mladé hráče, ale i ty starší. Všichni teď potřebují z toho zápřahu vypadnout. Musejí si oddechnout, jinak by v prvním týdnu mohla přijít zranění, a my nemáme tak široký kádr. Dovolená je nezbytná.

Některé kluby vám odřekly už dříve naplánované přípravné zápasy. Co s tím?

Plánování je složité. Celou přípravu jsme už překopali. Věřím, že ještě najdeme nějaké mančafty, s nimiž bychom tři čtyři přípravné zápasy před další sezonou sehráli. Zástupci klubu jednají. Uvidíme, jak to dopadne.

Do Sparty odchází záložník Souček. O tom, jak se kádr dál změní, zřejmě ještě nemůžete nic říct.

Něco se změní, to jednoznačně. Máme představu, s kým počítáme dál. I o doplnění, ale jak to bude, se ukáže v nejbližších dnech.