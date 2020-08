Žádná pravidla jsme neporušili, hájí se opavský ředitel

„Jsme přesvědčeni, že z naší strany ani ze strany nemocného hráče k žádnému porušení pravidel nedošlo.“

Co vám bafuňáři vyčítají?

Že údajně hráč s příznaky nemoci absolvoval trénink. Ale my i hráč tvrdíme, že příznaky nebyly takové, aby bylo zjevné, že má covid-19. Cítil se trochu unavený po nedělním tréninku, který byl těžší. Když později vyplňoval formulář ohledně nemoci, zřejmě si uvědomil, že už mu nemoc mohla začínat, ale v té době mu to tak nepřipadalo, protože spousta sportovců je po tréninku unavená.

Berete disciplinární řízení s vaším klubem jako útok proti Opavě?

Ne. Může to být jakési vyústění toho všeho, co probíhalo během minulé sezony. Ale snad se to už uklidní poté, co Ligové grémium zpřísnilo veškerá dosavadní opatření.

K nim patří i povinné testy mužstva nejpozději 48 hodin před každým ligovým zápasem. To budou pro kluby další náklady...

To ano. Jedno testování vyjde zhruba na třicet pět tisíc korun. Vedení soutěže má však reagovat na situaci, takže věříme, že když to půjde, testy zruší, nebo zmírní.