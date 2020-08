Opavští si zvykali na rychlost, kouče potěšily výkony mladých fotbalistů

9:40 , aktualizováno 9:40

Soustředění v Rakousku fotbalisté Slezského FC Opava zakončili remízou 1:1 se Štýrským Hradcem. „Vzhledem k naší krátké, specifické přípravě to pro nás byl náročný zápas,“ řekl opavský trenér Radoslav Kováč. „Znát to bylo hlavně v první půli, kdy jsme byli horší. Všude jsme byli o krok později. Navíc jsme měli spoustu ztrát, takže jsme o to více museli běhat bez míče.“