Opavě hrozí vysoká pokuta i odpočet bodů. Disciplinárka rozhodne za týden

Disciplinární řád § 64 Narušení regulérnosti soutěže či utkání 1. Kdo závažným způsobem poškozuje nebo by mohl poškodit regulérnost utkání či soutěže zejména tím, že:

a) jedná protiprávním způsobem, který má nepatřičný vliv na výsledek utkání nebo soutěže, s cílem získání výhody pro sebe nebo třetí osoby,

b) se podílí přímo či nepřímo na sázení nebo podobných aktivitách souvisejících s utkáním,

c) užije nebo poskytne informace, které nejsou veřejně přístupné a které získal s využitím svého postavení ve fotbalu, s cílem získání výhody pro sebe nebo třetí osoby nebo

d) navádí nebo podporuje další osoby k protiprávnímu jednání v utkání s cílem získání výhody pro sebe nebo třetí osoby, bude potrestán zákazem činnosti až na deset let, nebo zákazem účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR až na deset let, nebo vyloučením z FAČR, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 500.000,- Kč. 2. Dopustí-li se jednání uvedeného v odstavci 1 jednání klub nebo jiná osoba s vědomím funkcionáře klubu, bude klub potrestán peněžitou pokutou až do výše 1.000.000,- Kč, kontumací utkání nebo odebráním soutěžních bodů až do výše patnácti bodů.