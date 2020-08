Mít tak ještě hotového hráče do středu zálohy, přejí si v Opavě

„Pokud jde ale o nás, tak doufám, že to nejhorší je za námi, a pevně věřím, že nadcházející sezona bude daleko lepší,“ řekl ředitel klubu Jaroslav Rovňan.



Opavští však stále čekají na verdikt disciplinární komise, která řeší jejich údajné pochybení v případě nakažení jednoho z hráčů covidem19, pročež se nedohrála minulá sezona. Hrozí jim nejen pokuta, ale i odečet bodů.

„Podle předsedy komise Bačka by rádi rozhodli do začátku nové sezony,“ řekl Rovňan. „Jsme přesvědčeni, že verdikt bude pro náš klub pozitivní, protože si nejsme vědomi jakéhokoliv pochybení. Je to dozvuk minulé sezony.“

V případu jde o to, že nakažený hráč se cítil unavený, a přesto s týmem absolvoval jeden trénink. Leč nikdo včetně hráče netušil, že po náročném tréninku šlo o koronavirus.

„Co nemůžeme ovlivnit, neřešíme,“ komentoval hrozbu trestu opavský trenér Radoslav Kováč. „Ale všichni jsme přesvědčeni, že jsme nijak nepochybili.“

Zkušení hráči odešli

Opavští uvolnili zkušené hráče Jana Hoška, Tomáše Jursu, Martina Suse, Petra Zapalače a Lukáše Železníka. Kádr doplnili mladíci z dorostu či divizní rezervy - obránci Tomáš Koschatzký a Dalibor Večerka, záložníci Denis Darmovzal, Adam Gorčica a Adam Ščudla a útočník Tomáš Rataj.

Posilami by měli být útočník Lukáš Holík z Dukly Praha a někdejší záložník Górniku Zabrze Bartosz Pikul, který přišel z Odry Wodzislaw. „Holík byl náš vysněný hráč,“ přiznal trenér Kováč. „Jsme rádi, že je s námi, protože jsme stříleli málo gólů a v tom by nám měl pomoci. Pikul byl tady na zkoušce a zaujal nás natolik, že jsme transfer uzavřeli.“

Opavský trenér Radoslav Kováč (vpravo) sleduje trénink fotbalistů.

Rovňan připustil, že do října, kdy končí přestupní termín, ještě může dojít ke změnám v kádru. „Ještě chceme hráče do středu zálohy, ale hotového, který by mohl hned naskočit. Zatím se nám ho nepodařilo najít nebo jeho příchod dotáhnout,“ řekl Radoslav Kováč.



Mohl by jím být Filip Souček, který přestoupil do Sparty Praha a mohl by v Opavě ještě hostovat?

„Toho bychom brali okamžitě, ale není to hráč, jehož jsme řešili,“ přiznal kouč. „Chceme, aby se Suk vrátil. Jsem v kontaktu s Tomášem Rosickým (sportovní ředitel Sparty – pozn. red.), ale mám zprávy, že je ve Spartě zaujal. Navíc u nás by jen hostoval a my potřebujeme posilu na delší dobu.“