PONEDĚLNÍK: Nejdražší Zima se vyplatí, produktivní Birmančevič už tak činí

Kurážný nákup třiadvacetiletého stopera, který se neprosadil v Turíně FC, leckdo zpochybňuje. Ani slávističtí fanoušci nejsou jednotní, zda návrat reprezentačního obránce za takových podmínek byl vlastně třeba.

Ponechme stranou, že průchodná obrana se záložníkem Masopustem proti Jablonci naznačila, že zpevnit potřebuje. Takový bláznivý mač se může stát, byla to zábavná podívaná.

David Zima je díky svému ojedinělému naturelu, čisté duši, co si nepřipouští tlak ani horentní sumy, úkazem. Klidně může být na Euru českou stoperskou jedničkou. U něj neplatí teze, že když hráč pravidelně nehrává, strádá a nemá v reprezentaci co pohledávat.

Kolikrát to potvrdil nejen běžeckým výkonem. Jaroslav Šilhavý věděl, proč na něj sází a Ivan Hašek to ví jistě rovněž. Pořád je navíc v dobrém věku a po mistrovství Evropy ho může Slavia se ziskem podruhé prodat, byť samozřejmě také nemusí. Všechno ve fotbale naplánovat nejde. Zima by si měl pro svůj další růst vyhodnotit, proč v Turíně nezískal pevné místo v sestavě, jen zranění za to nemohla.

O víkendu ještě z lavičky po boku dalšího kvalitního obránce Vlčka sledoval počínání staronových spoluhráčů. Ani Masopustův krásný centr na gól Wallema nezakryl, že stoper není jeho pozice. Wallem se na wingbacku blýskl dvěma góly, dozadu to slavné nebylo.

Krásné pasy

Ocenit je ovšem potřeba zejména podařené akce obou týmů, většině ze sedmi gólů totiž předcházely nádherné průnikové přihrávky, ať už od Ševčíka, Černáka, Pleštila nebo Chytila, který potvrdil, že krytí míče a práci zády k bráně má snad nejlepší v lize. Jeho asistence byla znamenitá.

Jurečka pak celý mač v nastavení i se štěstím stehnem na zadní tyči rozsekl. Po úpravě pravidel je jedno, jestli k němu míč poslal spoluhráč Oscar, nebo nechtěně jablonecký Hübschman, pokud by byl Jurečka v ofsajdovém postavení, gól by neplatil. To však VAR neodhalil a Jurečka se na čele tabulky střelců dotáhl na desetigólového Havlíka ze Slovácka.

Pro Jablonec to byla krutá tečka, ale je zapotřebí dodat, že dlouhé nastavení zvolil sudí Starý správně, ač byl v tomto ohledu výjimkou.

Trenér Jindřich Trpišovský si připsal ve Slavii 149. výhru, což z něj činí rekordmana v české samostatné lize v počtu vítězství na lavičce jednoho klubu. Přeskočil Pavla Vrbu z plzeňské éry. Respekt.

Absolutním rekordmanem je podle statistik fotbalového historika Romana Jaška s 205 výhrami Jaroslav Vejvoda z Dukly Praha.

Sparta uhájila náskok v čele ligy, v Karviné přežila nájezd Memiče a pak předvedla sílu. Krásné dvě asistence si připsal křídelník Veljko Birmančevič. Nejen centr levačkou na Krejčího super kop přes hlavu, ale hlavně šajtlička od lajny, kterou vyslal do úniku Kuchtu, byla parádní. A navíc další gól padl poté, kdy mu obránce srazil střelu a Karabec ji dorazil.

Pětadvacetiletý srbský ofenzivní záložník je tuze povedeným úlovkem Sparty, se šesti góly a sedmi asistencemi nejproduktivnější hráč ligy. Výborně vnímá hru.

Chorého Šádek nepustil

Třetí vzadu, Viktoria Plzeň, v zimě uvolnila brankáře Jindřicha Staňka do Slavie, za což kromě milionů získala i středopolaře Valentu s Červem.

Plzeňský boss Adolf Šádek může být spokojený. Sparťanský odchovanec Staněk začal ve Slavii smolným zraněním, kvůli kterému nebyl zapsán na soupisku pro Evropskou ligu. Ne že by sešívané pozice brankáře tlačila, s nadsázkou se dá konstatovat, že má tři reprezentační gólmany, což je unikát. Žel Ondřej Kolář se po zločinném zákroku Roofea do hlavy do dřívější formy nedostal a Aleš Mandous poslední zápasy kupí chyby v rozehrávce.

Šádek v zimě nepustil útočníka Tomáše Chorého do Utrechtu, vylepšil mu podmínky a napříč ligou neoblíbený reprezentační čahoun se odvděčil kromě tradiční práce i trefou proti Mladé Boleslavi, ačkoli bude nejspíš připsána tečujícímu Královi jako vlastní.

Mladá Boleslav se pod novým trenérem Davidem Holoubkem prezentovala náročným pojetím, vytvořila si dost příležitostí a bod je odměnou. Penaltový faul si gólman Jedlička kvůli nižšímu postavení na dlouhý balon za obranu vyčítá.

Moravskoslezské fiasko

To však není nic proti tomu, co si vyčítá sestava ostravského Baníku po mdlém vystoupení v Českých Budějovicích. Oddaní fanoušci Baníku vyrazili přes celou republiku, zaplnili hostující sektor a viděli toto...

Zápas zlomila rozhodnutí VAR, nejprve trefu hostujícího Kubaly kvůli ofsajdu zrušil, pak po dlouhém zkoumání posvětil zásah domácího Šiguta.

Dopředu byl zase hodně vidět diblík Alli, který na hřišti odehnal chmury ze zpožděných výplat. Další gól připravil Králíkovi a pak načapal brankáře Letáčka z nulového úhlu, to už si baníkovci museli připadat hanebně včetně střídajícího útočníka Adedirana, jenž zamířil do Ostravy v zimě právě z jihu Čech a díky tomu si Dynamo údajně mohlo dovolit zahraniční soustředění, i když to jsou spíš úšklebky zapadají do divokých časů (ne)fungování klubu pod majitelem Vladimírem Koubkem.

Jiří Klíma z Ostravy (vlevo) se otáčí za míčem, vedle něj Patrik Hellebrand z Českých Budějovic.

Nový realizační tým v čele s trenérem Jiřím Lerchem si zaslouží pochvalu za to, jak zvládli mančaft v těžké době nachystat.

Kromě Baníku zklamala také Olomouc v Liberci. A to i pohybově. Jediná šance Juliše byla málo. Slovan byl lepší a to nastoupil s věkovým průměrem 23 let. Vynikali Žambůrek nebo Ghali. Pro srovnání – nejmladším sigmákem v základní sestavě byl čtyřiadvacetiletý Vojtěch Křišťál.

Příležitost na wingbacku však nechytil stejně jako Jiří Sláma, který má nahradit do Slavie prodaného Ondřeje Zmrzlého. Sláma za Zmrzlým zaostává v rychlosti, ale má dobrou kopací techniku. Proti Liberci ji ale nepředvedl a před krásným gólem Pennera z hranice vápna vytrvalým couváním vyklidil střelci prostor.

Zlatohlávek kvete

Nepovedený start moravskoslezského jara podtrhlo Slovácko, doma padlo s Pardubicemi. Přičinil se o to i útočník Tomáš Zlatohlávek, který skóroval ve čtvrtém utkání v řadě. Na to, že o něj mateřská Olomouc před sezonou ztratila zájem a raději podepsala útočníka Muritalu (jestli jste o něm neslyšeli, není chyba na vaší straně přijímače), to není špatná vizitka.

Abychom nebyli k Sigmě nespravedliví; ve fotbale to tak někdy bývá, že hráč potřebuje občas změnu, aby roztáhl křídla a ukázal, co v něm vězí, každý má vývoj jiný.

Zlatohlávek je bývalý mládežnický reprezentant, o jehož potenciálu se vědělo. V Olomouci nezářil ani v béčku. Jestli měl dostat více šancí, vědí jen na Hané. Pod Radoslavem Kováčem pookřál.

O třech překvapivých bodech pro Pardubice rozhodl ukázkový brejk v nastavení v podání Krobota, Petráka a Hlavatého. Skvělé řešení od všech.

Pardubicím tak nakonec ani nevadilo, že sudí Volek po zhlédnutí videa odvolal penaltu, kterou pro hosty nařídil po zákroku brankáře Heči na Brdičku. Z opakovaného záběru uviděl, že Heča nejdřív zasáhl míč.

Zmar Moravy na úvod jara podtrhl kamerunský stoper Joss Didiba, jenž lajdácky bránil Gninga a Fila tak mohl rozhodnout o zaslouženém vítězství Teplic nad Zlínem.

Daniel Fila (ve výkosku) slaví jeden ze svých dvou gólů proti Zlínu.

Škoda Bajzy

Když v 79. minutě opouštěl hřiště hradecký křídelník Václav Pilař, musel mít hřejivý pocit z dobře odvedené práce. Vytvořil dvě šance a hlavně na ukazateli skóre svítil stav 2:0. Leč během dalších tří minut srovnal střídající Bohemák Jan Shejbal.

Kouč Jaroslav Veselý svého obránce vytáhl dopředu a bum, bum! Především odskočení si na penaltě od strážce při vyrovnávající brance bylo od Shejbala příkladné. Dobrou práci u obou gólů odvedl také Ristovski. Brankář Zadražil byl bez šance. I tak musí fanoušky votroků mrzet náhlý konec spolehlivé jedničky Pavola Bajzy, který se měl nepohodnout s trenérem Kotalem.

Pěkné ponedělí.