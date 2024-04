PONEDĚLNÍK: Baník o Evropu, Sigma o budoucnost, Fenin o návrat do života

Ať už nešlo čerpadlo na stadionu, anebo to byl taktický záměr, fotbalu suchý trávník nesvědčí.

Nakropená jen polovina hřiště, kam domácí tým první poločas útočí, nebyl donedávna v lize ještě tak vzácný jev, byť si o něm můžeme myslet cokoli. Výhoda domácího prostředí skýtá i pravidly tuto zatím neomezenou fintu.

Ačkoli špatným hlubokým postavením ve vlastním vápně zakryl stoper Králik gólmanovi Janáčkovi výhled, šmudlu Birmančeviče měl zkrotit. Leč nezkrotil a vůbec první „kanadský“ bod ve Spartě si tak za asistenci připsal pravý bek Jan Mejdr. Potřeboval na to 32 startů, přesněji 1 807 minut. Ofenzivní nároky na obránce jsou u mistra jistě vyšší, třebaže poctivost v defenzivě je fajn.

I brankář je jen fotbalista

Chyby brankářů jdou vždy vidět nejvíc, protože už je většinou nemá kdo napravit. A v tomto kole byly vidět dost. Ani slovácký Milan Heča nemůže být spokojený s tím, že nedosáhl na dalekonosnou ránu slávisty Václava Jurečky, jenž si míč navedl ukázkově. To s padajícím listem výtečného Lukáše Provoda, který napálil skákající merunu pohotově po autu, moc dělat nemohl. Nádherná trefa.

Jurečka proměněnou penaltou potvrdil s patnácti góly pozici obhájce nejlepšího kanonýra ligy, navíc v součtu se čtyřmi asistencemi je i nejproduktivnějším hráčem soutěže.

O nominaci na Euro bude hlavně mezi útočníky mela. Patrik Schick potvrzuje v Leverkusenu, že je odskočený, nejlepší český fotbalista. Jurečkův parťák Mojmír Chytil má formu, jen škoda, že jej reprezentační kouč Ivan Hašek vyzkoušel na křídle, kde hrál naposledy snad na hostování v Pardubicích.

Když Chorému aplauduje Letná. Zájem Utrechtu i nová smlouva

Plzeňský Tomáš Chorý o oprávněnosti nominace přesvědčil snad i celou Letnou, která mu aplaudovala poté, co rozhodl jako žolík utkání s Arménií. Ovace ve stánku Sparty si napříč ligou nepříliš oblíbený hromotluk asi nedokázal ani představit, ale fotbal píše různé příběhy a tenhle baví. Na mistrovství Evropy může přidat další kapitolu.

Zájem Utrechtu o Chorého trvá, ovšem plzeňský boss Adolf Šádek dobře ví, proč svému hroťákovi připravil vylepšený kontrakt do roku 2026. Zaslouží si ho do poslední koruny.

Proti Liberci pykal za karty a bylo to znát, stejně jako další absence Červa, Dweha, nebo Hranáče, který je v defenzivní činnosti díky své rychlosti velmi platný. Vzadu tentokrát byla Viktoria v nedbalkách, což se projevilo nejen při trefě Chaluše po rohovému kopu, když si mohl na malém vápně zpracovat nerušeně míč, ale hlavně při třetí brance Kulenoviče, jenž si to namířil do vápna proti trojici soupeřů.

Do Evropy raději z prostřední skupiny?

Slovan první výhrou v sezoně na venkovní půdě potěšil i nového majitele Ondřeje Kaniu. Vítejte ve fotbalovém prostředí, ať to šlape! Díky za každého člověka, co do fotbalu přinese peníze, elán i srdce.

Po utkání liberecký trenér Luboš Kozel přiznal, že vlastně neví, jestli je výhodné bojovat o mistrovskou skupinu, nebo o střední, ze které může vést schůdnější cesta do Evropy. Na tenhle paskvil se pořád blbě zvyká, jakkoli je pochopitelný záměr odehrát více utkání, získat více financí, vysílat více fotbalu v televizi.

Kozel v Liberci navzdory mnoha spekulacím je už tři roky a říká si o prodloužení spolupráce.

To i Pavel Hapal v Ostravě, pokud dovede Baník do Konferenční ligy, třebaže si musí číst zprávy, jak jej po sezoně nahradí Radoslav Kováč z Pardubic, nebo někdo jiný. Slezané porazili Teplice 4:1, vyhráli doma konečně na osmý pokus a poskočili na čtvrté místo, to se trenéři při nejlepším záměru mění špatně.

První gól v české lize dal slovenský křídelník Matúš Rusnák a udělal to parádně. Nešel alibisticky do centru, ale navedl si balon do koncovky. Tohle od krajního hráče chcete - sebevědomí, rozdíl ve hře. Téměř deset tisíci diváků muselo zaplesat. Ač výhru i vzhledem k deseti absencím v sestavě Teplic nejde přeceňovat, poháry nejsou daleko.

Špatná, rozmrzelá Olomouc

Na ty v momentální situaci nemají myšlenky v Olomouci. Sigma na jaře upadla do velké krize, neodvrátil ji ani Jiří Saňák, jenž z pozice asistenta nahradil odvolaného kamaráda Václava Jílka. Z logiky věci nejde o zásadní proměnu.

Když Olomouc v zimě vyhrála přípravný turnaj na Maltě a plánovala z páté pozice útok na Evropu, nedokázala si představit, jak za pár týdnů bude všechno jinak. Bez asistenta Kerbra, kouče Jílka i pohody.

Naštvaní fanoušci žádají hlavy vedení po mediálních kauzách a údajnému prodeji majetku klubu pod tržní hodnotou, což vedení sice důrazně odmítlo, ale to už vlastně ani moc nikoho nezajímá.

Stejně jako to, že Sigma nedostala v daných médiích ani možnost k reakci. V zájmu všech bude, když tahle aféra skončí před soudem, a ponechme zatím stranou důvody, kdo a proč staré transakce připomíná v době, kdy Sigma jedná s americkou firmou o prodeji většiny akcií.

Že olomoucký fotbal pod současným vedením strádá, lidé o něj ztrácí zájem a pohled na zpravidla zavřenou monumentální severní tribunu bývá smutně ilustrující, je holý fakt. Po korupční aféře před 13 lety klub promeškal jedinečnou příležitost k pokání a správným personálním změnám. Očista se nekonala. V tomto prostředí se pracuje špatně i hráčům.

Ne že by za to šla schovat minela sezony, jakou předvedl brankář Matúš Macík, jemuž pod nohou prošla do brány přihrávka stopera Beneše. Tohle se ve fotbale stane i na top úrovni. Macík ukázal silnou mentalitu, ihned vyskočil z trávníku, vytáhl balon ze sítě, nehroutil se a chytil další tři velké šance Pardubic, jenže v jeho případě je problém ten, že těch chyb bylo v Olomouci už zkrátka příliš.

I vzhledem k losu, zápasům se Slavií a Spartou, špatnému hernímu projevu, budou ještě Hanáci rádi, když nezahučí do skupiny o záchranu. Pro Saňáka spol. velká výzva i zkušenosti.

Jsou však vážnější lapálie, což ví dobře nejen Saňák.

Martin Fenin, bývalý reprezentant, strávil poslední čtvrtrok v protialkoholní léčebně. V neděli dvěma góly z penalt pomohl TJ ZD Kovářov k výhře 2:1 v 1. A třídě nad Slavií České Budějovice.

Bylo by krásné vidět jeden zázrak, takové zmrtvýchvstání. Vlastně je hřejivé už jen to, že pořád se najdou lidé, kteří průšviháři opakovaně podávají pomocnou ruku. Díky za to nejen Milanu Barošovi s Tomášem Ufjalušim.

Pěkné velikonoční ponedělí.

A hodně sil, Martine.