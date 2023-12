PONEDĚLNÍK: Střelec Havlík na trůnu a Oscarova komedie. Sudí, co surovost?

Havlík mohl dát Bohemians gólů i pět, kdyby mu parťák Vlastimil Daníček přenechal penaltu, jenže to bylo za stavu 1:1 a logicky šel k puntíku borec, co má úchvatnou bilanci proměněných desítek osmnáct z osmnácti.

Na Havlíkovi je vidět, jak mu narostlo sebevědomí, jak mu svědčí vytažení ve středové řadě pod hrot, s jakou chutí pálí ze všech pozic. Rachejtle levačkou z dálky byla nejhezčí, i když by si se střelou pod břevno do středu brány měl brankář Jedlička poradit.

Velkou radost z Havlíkova běsnění musel mít také slovácký kapitán Michal Kadlec. Nastoupil po zlomenině nosu v ochranné masce a působil v ní hodně nejistě, oba góly Bohemians jdou za ním. Avšak fotbal je týmový sport a jeho krása spočívá také v tom, že vás kamarád podrží.

Jestli bude Havlík útočit na krále ligových střelců, záleží hlavně na tom, jestli v zimním přestupovém oknu setrvá v lize. Smlouva mu končí v létě a pokud ji neprodlouží, má Slovácko poslední možnost svou legendu, která načala v Uherském Hradišti v osmadvaceti letech už třetí stovku zápasů, zpeněžit.

Pokud přijde nabídka z ciziny, měl by to zkusit. To by nejen Havlíkovi s odstupem času poradil také olomoucký útočník Lukáš Juliš, jenž má zásahů osm a patří k hráčům s nejlepším zakončením v soutěži.

Když ho nelimitovala zranění, dostal ještě ve Spartě nabídky z Valladolidu nebo Sampdorie Janov. Svůj střelecký účet o víkendu navýšit nemohl, neboť utkání v Teplicích se odložilo kvůli špatnému terénu v den zápasu.

Sigma se tak projela přes celou republiku zbytečně, ale i to patří k profifotbalu.

Haraslín se trefí každých 88 minut

Na osmi trefách je také sparťanské křídlo Lukáš Haraslín. Má vůbec nejlepší průměr gólů – prosadí se každých osmaosmdesát minut. Jeho branka Jablonci byla krásná – zpracování dlouhého pasu, poslání dvou obránců na párek a uklizení míče k tyči.

Výborná technika i herní inteligence. Fanoušci mu často vyčítají přihrávání pádů, ovšem když se mu po holeni kolíky projel Štěpánek, může mluvit o štěstí, že zůstalo jen u šrámů. Nešlo o štrejchnutí, ale zásah na stojnou nohu.

Rozhodčí Pechanec to dobře viděl, a přesto dal jen žlutou kartu. S jakým záměrem Štěpánek do souboje vlastně šel? Respekt k člověku tam neuvidíte.

Podobně vyhlíželo i došlápnutí slávisty Václava Jurečky na mladoboleslavského Pulkraba, v tomto případě se naštěstí kolíky svezly dolů a došlápl na nárt, nikoli holeň. Žlutou kartu si sudí Volek obhájí.

Jurečka tak mohl ve druhé půli skórovat z penalty po komickém pádu Oscara, jehož zasáhl hloupě skluzující Kadlec. Od Oscara to byla mazanost, či hanebnost, to je o úhlu pohledu. Padal dřív, neběžel za míčem, počkal si na nohy soupeře, špičky zapíchl do trávníku ještě před kontaktem, zkrátka estráda se vším všudy.

Ale také trest za zbytečný skluz, jemuž Oscar neměl důvod se vyhýbat, leč v tomto případě by na místě byla i žlutá karta za simulování. Mnohem víc penaltový byl třeba zákrok na stopera Vlčka, který však zůstal nepotrestán.

Slavia mimochodem zahrávala už osmý pokutový kop v ročníku.

Jurečka se trefil v sezoně posedmé, prosadil se v lize třikrát za sebou a jakožto vytříbený zakončovatel jistě pomýšlí na obhajobu krále střelců. Dokonce uzavírá třicítku nejlepších šutérů v letošním roce na světě s jednatřiceti zásahy; prvního Haalanda sice nedožene, ale i tak je to výborné číslo.

Čekání na gól od 8. října ukončil sparťan Jan Kuchta. Míč přebíral na hraně ofsajdového postavení. Podruhé za sebou neexistující kalibrovaná čára hrála pro Spartu, která si s Jabloncem poradila přesvědčivě, na rozdíl od minulého kola s Pardubicemi, kde to bylo o fous.

Stále lepší výkony předvádí pravý bek Preciado, proti Jablonci zapsal gól a asistenci. Je to hráč pro evropské zápasy, další z velmi dobrých posil.

Chorý dráždí nejvíc

Třetí Plzeň si i bez zraněných útočníků Durosinmiho, jenž má namířeno za pořádnou raketu do Frankfurtu, a beranidla Chorého hravě poradila s posledními Českými Budějovicemi.

Tomáš Chorý se zranil na tréninku a fanoušci napříč republikou píší o karmě nejen za to, jak v minulém týdnu s vystrčenou podrážkou záludně atakoval brankáře Trmala z Mladé Boleslavi, jehož naštěstí téměř netrefil.

Třebaže byla žlutá karta na místě, nahněvaná veřejnost prahla po červené, neboť Chorý si zbytečnými zkraty udělal takové renomé, jaké si udělal. Je to velká škoda, protože útočník je to velmi dobrý. A stále bez červené karty v kariéře, což je však spíše ostuda pro sudí. Nedivme se pak, že se těžko poučí v takovém prostředí, ačkoli sbírání žlutých karet i počet faulů výrazně omezil od doby, co jej vycepoval bývalý plzeňský kouč Michal Bílek.

Ve stínu neoblíbeného Chorého zaniknou i drsné zákroky hradeckého kapitána Kodeše, který hraje na hraně pravidelně a v poslední době mu sudí Berka dvakrát odpustil jasné červené – za šlápnutí na achilovku Darmovzala i za sáně na Chorého bez zájmu o balon. Ale to zdaleka nedráždí tak, jako zlobr Chorý. Obecně to vypadá, že se poněkud upustilo od dávání červených karet za surovou hru, což se může zvrtnout.

Takhle že vypadá ochrana zdraví hráčů?

České Budějovice mají jiné problémy, i v defenzivě působí bídně. Vyhodit jednoho Horu a náhodně vybraného trenéra asi stačit nebude.

Mocný obrat předvedl Baník v Hradci Králové. Rychlík Tanko napravil spálené tutovky a dvěma góly zařídil tři cenné body. Má sedm branek a byť na ně spotřebuje dost příležitostí, klidně může být nejlepší střelec. Chytá se fakt těžko.

Snad ještě větší pochvalu si zaslouží žolík Jiří Klíma. Za patnáct minut pobytu na hřišti mu oba góly parádně nachystal. Klíčové bylo, že Tanko i Klíma měli při převzetí míče první dotek nahoru, úplně tím roztrhli obranné postavení a bleskově udeřili. Možná i trošku se štěstím, ale tomu šli naproti. Znamenitá souhra.

Pět gólů rozjetého Liberce do sítě Zlína vidělo jen 1 052 diváků, to je smutné i v prosinci.

Ještě smutnější v minulém týdnu bylo, když Teplice nevrátily zakopnutý míč Jablonci a z autu skórovaly. To se na profesionální úrovni už moc nevidí. Snad si jen špatně vyhodnotily odkop Kratochvíla do zámezí. Nakonec jim to bylo stejně na nic.

Pěkné ponedělí.