PONEDĚLNÍK: Respekt Šilhavému i Součkovi, v Budějovicích tahali sirky?

Kritika už z podstaty lidského vnímání těžko může být úplně objektivní, ale vždy by měla být férová. Jenže Šilhavý to schytával ze všech stran. Lhostejno, že Douděra, Chorý či Zima patřili v zápase k nejlepším, v nominaci přece nemají co dělat.

Ne že by si věcnou kritiku Šilhavý nezasloužil, bylo až příliš znát, jak ho to semlelo, jak nepřesvědčivě komunikuje, což pochopí jen člověk, co podobnou palbu zažil. A když pak trenérovi naložili ještě hanebným dýchánkem v olomouckém klubu Belmondo hráči Coufal, Brabec a Kuchta, kterým důvěřoval, už toho bylo na jednoho moc.

Herně tým pod jeho vedením narážel na strop, na limity, to je potřeba vidět. Ale stejně nebývá obvyklé - v tuzemských končinách už vůbec ne - aby trenér oznámil rezignaci po výhře 3:0 a postupu na mistrovství Evropy. Nezasloužil by si končit až v Německu? Více tak slušných lidí ve společnosti, bylo by nám všem lépe.

Šilhavého kritika místy bez respektu připomíná v lecčems i veřejné mínění Tomáše Součka.

Místo toho, abychom si vážili, že máme kapitána, jenž se pro tým rozdá, strčí hlavu do všeho a ještě dává důležité góly, pořád bude zaznívat, že je to vlastně dřevák, který nepustí na hřiště nikoho jiného. Víc takových nekopů, co sází branky v Premier League, prosím!

Mimochodem, Souček nastřílel z pozice záložníka s mnoha defenzivními úkoly v nejlepší klubové soutěži světa za West Ham už 24 gólů, z krajanů jsou před nim jen Milan Baroš (28) s Patrikem Bergerem (38). Respekt.

Konec Šilhavého byl povedenější než ten, který zažil bývalý reprezentant Marek Nikl na lavičce Českých Budějovic. Vypadalo to, jako by majitel klubu Vladimír Koubek nechal tahat sirky a Zápotočný si vytáhl tu delší, tak zůstal. Ještě ve zvláštním čase - po reprezentační přestávce a jen pár dní poté, co Koubek ujišťoval fanoušky, že oba trenéři mají důvěru. Bizarní.

Tomáš Zápotočný si bez parťáka nevedl na Slavii špatně. Hlavně vyrovnávající gól Adedirana byl z učebnicového brejku. Brankář Šípoš stáhl centr z rohu, bleskově dlouhým výkopem našel Alliho, který se krásně uvolnil a předložil balon do gólovky. Top brejk. Jenže to nestačilo, Slavia si pomohla dvěma standardkami, Jurečka nachází znovu střeleckou pohodu.

Dvoubodový náskok před Slavií uhájila Sparta, Zlínu měla dát více branek než dvě. Zaujal Birmančevič, který se z nahrávače proměnil v dvougólového střelce. Nejen bilance 6+5 za třináct zápasů vybízí k uplatnění přestupové opce. Od Sparty výborná posila.

Zaujal i Tomáš Wiesner, ale jinak než by chtěl. To, že za chvat na Bartošáka v 58. minutě nedostal červenou kartu, zůstane záhadou, jež může vysvětlit snad jedině rozhodčí Machálek u videa. Udělat tohle za stavu 2:0 neukazuje na silné mentální rozpoložení. To neprokázal při střídání ani okázale nespokojený Lukáš Haraslín, byť emoce k fotbalu patří.

Kodešův další tvrdý faul, chybí tresty nejen jemu

Do sprch měl zamířit i hradecký kapitán Petr Kodeš za sáně, jakými dojel do souboje s plzeňským Tomášem Chorým, který si šikovně kryl míč. Naštěstí Kodeš v závěru skluzu nohou spíše uhýbal. Jenže v jeho případě je tvrdá hra na hraně standard, stačí vzpomenout, jak se zcela beztrestně prošel po achilovce pardubického Darmovzala. Začíná to být o zdraví, proto jsou tak důležité tresty.

Ostatně své o tom ví i Chorý, který zase po čase naskakoval do souboje s Leiblem zvláštním způsobem, naštěstí hlavičkou tentokrát soupeře nezasáhl. Tyhle občasné zkraty mu škodí i ve vnímání toho, jak kvalitním útočníkem je, což dokazuje i góly na mezinárodní scéně - ať už Záhřebu, Moldavsku, AS Řím nebo Barceloně.

Hradečtí obrali Viktorku i podruhé v sezoně, čehož využilo Slovácko a poskočilo na třetí místo, má však o zápas víc než Plzeň.

Proti Baníku si počínali svěřenci Martin Svědíka jako vyspělý mančaft, vyhráli zcela zaslouženě, navázali na triumf z Plzně a zase utichnou na čas debaty o týmu za zenitem.

Krásným gólem do víka se blýskl středopolař Marek Havlík, má životní sezonu, dal už šestý gól. Je pozoruhodné, že vyhlášený exekutor standardních situací si letos ještě nepřipsal asistenci.

Prospělo mu, že jej Svědík vytáhl pod hrot. Podobným vývojem prošel třeba Dominik Janošek v Pardubicích, který teď válí v Bredě. Hlavně ve druhém poločase Baník nestíhal a pojistku přidal Cicilia po skvělém centru Michala Kadlece, jenž v osmatřiceti pořád prokazuje solidní výkonnost i rychlost.

Zmrzlému sněhové radovánky nevadí

Za Slovácko se vrátila Olomouc a příští vzájemný zápas bude lákat. Sigma vyhrála po čtyřech kolech, v Karviné na sněhu předvedla důsledný part, přesně tohle potřebovala zlepšit.

Výrazně tomu přispěl návrat uzdraveného stopera Víta Beneše, jenž ovládá vzdušný prostor.

O to se snažil také brankář Digaňa, jemuž po souboji s Čavošem vypadl míč, následnou gólovou dorážku sudí Klíma neuznal, neboť okamžitě pískal útočný faul, byť se na tuhle situaci názory liší. Komise rozhodčích oznámila, že o faul nešlo, ale zároveň, že sudí to měl při posouzení složité.

Přitom Digaňa měl míč v rukou, než dostal náraz někam do žeber nikoli rameno na rameno a především byl u balonu první.

Dvěma góly poskočil do čela pořadí střelců Lukáš Juliš, ve čtrnácti zápasech stihl osm tref a potvrzuje, že moc gólovějších hráčů v lize neběhá. Na obě branky mu přihrál levý bek Ondřej Zmrzlý, jeho sezonní bilance 3+5 musí zaujmout větší kluby. Ve čtyřiadvaceti ideální čas na další krok.

Zmrzlý udělal velký progres v kondici i v herním sebevědomí, ještě by stejně jako celá Olomouc potřeboval vyladit výkony proti soupeřům z top tři.

Žhavým přestupovým zbožím bude v zimě také teplický stoper Štěpán Chaloupek, jenž dal Bohemians svůj první ligový gól. Gratulujeme, je to odměna za povedené výkony. Stejně jako nová smlouva do léta 2027.

Čtyři dvougóloví střelci. Kratochvíl nasadil i zdraví

Sledovat fotbalový um Vasila Kušeje je ryzí radost, ať už za těch pár minut při debutu v reprezentaci, nebo pravidelně v lize. Z Liberce se však jeho Mladá Boleslav vrátila s prázdnou, ačkoli pěkně nacentroval na gól Pulkrabovi. První hvězdou byl nigerijský křídelník Ghali, další autor dvou branek. Vypadal, že si zvykl i na sněhové radovánky. To je dobře, protože liga se bude hrát ještě víkend před Vánoci.

Hrdinou tohoto víkendu je čtvrtý dvougólový střelec, jablonecký záložník Miloš Kratochvíl. Viděli jste, s jakým nasazením zdraví rozhodl o třech bodech proti Pardubicím? Skočil do balonu navzdory soupeřům a hlavně tyčce.

Tohle musí trenéra Látala hřát. Kapitán šel příkladem. Klíčové ovšem bylo, že pardubický Daněk tentokrát neproměnil penaltu, i když mu kouč Radoslav Kováč vyčítal spíš ležérní zakončení v jiné šanci proti výtečnému brankáři Hanušovi. Pardubice neprožívají snadné období, chybí jim střelec, ale snad nikoho nenapadne nabourávat důvěru v Kováče.

Ovšem nejen Marek Nikl ví, jak to je s důvěrou: dnes ji máte, zítra jste bez práce.

Pěkné ponedělí.

PS: Už rezignoval z výkonného výboru FAČR Tomáš Neumann?