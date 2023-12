Slavii zase trápí trávník, trhá se a klouže. Trpišovský navrhuje: Hrajme víc v létě

Slavia po čtyřech měsících opět řeší stejný problém. Z jejího pohledu vážný problém.

„Vždycky říkám, že hřiště je vizitka klubu, ale u nás je terén od ideálu hodně vzdálený. Kluci trávníkáři přitom dělají, co můžou. Trávu zapískovali, ale pořád je hodně kluzká a měkká,“ kroutil hlavou domácí kouč.

Téma poničeného terénu v Edenu v neděli de facto zastínilo i povedený výkon, po kterém červenobílí porazili 2:0 Mladou Boleslav a zmírnili náskok vedoucí Sparty.

Autor vítězné branky Tomáš Holeš přiznal: „Nehrálo se mi dobře. Jsem těžší hráč a když zaberu, tráva se pode mnou trhá.“

Hostující gólman Matouš Trmal, který si zase v rozbahněném pokutovém území pokaždé pečlivě vybíral místo, odkud bude vykopávat, aby nepodklouzl, popisoval: „S přibývajícím časem se to jen zhoršovalo.“

„Ještě před výkopem mi to přišlo relativně v pohodě,“ navázal mladoboleslavský trenér Marek Kulič. „Ale pak si i naši kluci stěžovali, že jim ujíždí nohy, což při změnách pohybu je hodně nepříjemné.“

Nepříjemnost je to aktuálně hlavně pro Slavii, která už ve čtvrtek v Edenu hraje závěrečné utkání skupiny Evropské ligy se švýcarským Servette Ženeva.

„Upřímně z toho mám trochu strach,“ kývl Trpišovský. „Den před utkáním tu máte dva oficiální tréninky, ve čtvrtek pak devadesát minut. Na druhou stranu: pořád je hřiště zlaté ve srovnání s tím, jak vypadalo na začátku sezony,“ připomněl.

Tehdy Slavia řešila špatný stav svého trávníku naposledy, ale nikoli poprvé.

Terén vyměnila po červnových koncertech, které na stadionu pořádala. Nový koberec ovšem nezakořenil.

„K poškození došlo vlivem extrémních teplot při prvních dnech od položení, kdy trávník dostal teplotní šok,“ vysvětloval tenkrát ředitel strategické komunikace klubu Jakub Splavec.

Proto po šesti týdnech od položení a čtyřech odehraných zápasech Slavia přistoupila k bleskové výměně. Po domácím utkání předkola Evropské ligy proti Dnipru-1 na ni měla deset dnů.

Vlivem zvýšené zátěže posledních týdnů v kombinaci s chladným počasím, deštěm a sněhem, se nicméně nedávné starosti znovu ozývají. Přitom před nedělním zápasem se v Edenu šestnáct dnů nehrálo.

„Jediné řešení je podle mě hybrid, kombinace umělé trávy s přírodní. Takový terén je pevnější,“ pokračoval Trpišovský. „Myslím, že i hráčům Boleslavi současný terén bral hodně sil. Ztěžoval kombinaci, driblink, trpí pak i kvalita hry.“

No jo. Ale co s tím?

„Takhle: loni nebo na začátku sezony to bylo ještě mnohem horší. Není to dobré, ale hrát se na tom pořád dá, což je důležité,“ mírnil Trpišovský vlastní slova.

„Přesto je možná na čase otevřít debatu o tom, že bychom v Česku měli co nejvíc zápasů odehrát v létě. Nejde jen o náš stadion. Pojďme si z toho vzít ponaučení a první tři ligové týdny hrát středa-sobota-středa. Udělejme si strejčka na zimní měsíce, ať pak nejsme pod zbytečným tlakem termínovek.“

Jenže to naráží na kolizi s kvalifikací evropských pohárů. Příští rok v létě by čtyři z pěti českých zástupců měli vstoupit do 2. předkola ve dnech od 22. do 25. července a liga startuje v sobotu 20. července. Nelze ani ligu začít o týden dřív, protože teprve 14. července vyvrcholí Euro.