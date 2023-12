PONEDĚLNÍK: Miliony za práva, koeficient i Ronaldo. Pecka, až na vločky

Je tady období, kdy se žena, když narazím kulicha na hlavu a vyrážím za prací posedět dvě hodiny do mrazu na stadion, rok co rok ptá: Proč fotbal nehrají v létě, ale v zimě?

Dobrá otázka, drahá. Než zabředneme do nahuštěné termínové listiny, pár týdnů by snad opravdu nahnat někde šlo, i za pomocí vložených kol.

Děti si sněhové radovánky o víkendu užily, fotbalisté o poznání méně.

Odehrály se jen zápasy v Olomouci a Pardubicích. Pouze Ligová fotbalová asociace (LFA) tuší, proč neodložila celé kolo kompletně. Jak je možné, že někde se o odkladu rozhodne i den předem a jinde týmy (i fanoušci) musí vyrazit na napínavou cestu republikou s nejistým výsledkem?

Předpověď počasí se nemýlila. Jelikož se má hrát ještě víkend před Vánoci, odkladů nebo zápasů na zničených hřištích možná přibude, byť silné sněžení je spíše výjimečné. Snad se kompetentní poučí. Zkrátka fotbal v prosinci – kluby si ho odhlasovaly. Dřív se kvůli špílům na sněhu nedělalo tolik povyku, avšak doba pokročila.

Mimochodem, viděli jste, na jakém blátě v Györu české fotbalové reprezentantky vyválčily o víkendu v Lize národů výhru nad Běloruskem? Vzaly to s úsměvem a po utkání ještě naskákaly do kaluží. Dobře, slečny!

Zpátky k mužům. Třebaže tuzemská liga nepatří k nejtechničtějším a kolikrát zápasy i na dokonalém zeleném pažitu nedosahují aspoň takové úrovně, jakou na sněhové pokrývce předvedli hráči Olomouce a Slovácka, kteří i obstojně kombinovali a díky kolíkům se zdatně pohybovali, fotbal na špatném terénu trpí (to i při lijáku, když míč stojí v kaluži).

O vazech a úponech nemluvě. Zdraví hráčů musí být hlavní. Své o tom bohužel ví olomoucký záložník Jan Navrátil, uklouzl a poranil si koleno už při rozcvičce, což se může stát i v letním dešti, leč pravděpodobnost zranění se v mrazu na sněhu zvětšuje. Rozhodčí Michael Kvítek naznal, že terén je způsobilý. A tak se hrálo, ačkoli nikdo hrát nechtěl.

Neregulérní hřiště? Spíš různý přístup

V Olomouci mají skvělý venkovní úsek, vyhlášeného trávníkáře Dušana Romanovského i nejmodernější technologii trávníku a podkladu, takže ten zůstal relativně tvrdý, hrát se na něm dalo. Jenže pokud chceme fotbal jako produkt posouvat, nemělo by se na břečce, což byla vrchní vrstva, čutat do míče. Nejde přece o to mít to hlavně za sebou jako nějaký Mol Cup po obědě.

V Olomouci udělali pro odehrání zápasu maximum. A teď si to vyčítají. Poničený trávník, zraněný hráč a samotný tahák o třetí místo v lize se vlastně ani neřeší. Výstavní trefa z voleje šajtlí slabší levačkou stopera Víta Beneše zapadla nejen do víka – ostatně i za ni nejspíš může počasí, jak pravil slovácký kouč Martin Svědík – stejně tak zapadla sedmnáctá proměněná penalta ze sedmnácti slováckého Vlastimila Daníčka.

Prskali oba trenéři – Svědík i Václav Jílek: Neregulérní!

Většina týmů nehrála, čtyři ano. V tomhle především lze spatřit neregulérnost, ani ne tak v trávníku na hraně. A že se hrálo se žlutým míčem, který byl sotva vidět a hráči Slovácka ještě nastoupili v bílé sadě dresů, takže vidět už nebyli téměř vůbec, je jen taková švejkovská koruna, jakou umíme nasadit snad jen v naší kotlině. Obránce Sigmy Filip Novák musí po návratu z Turecka a emirátů zírat, že dva poslední zápasy odehrál na sněhu, v Karviné ho bylo před týdnem ještě víc.

Také v Pardubicích udělal celý klub výbornou práci, aby se duel se Spartou uskutečnil. Díky jejich enormnímu úsilí se hřiště zelenalo.

Radost domácím kazí jen další těsná porážka, nejspíš kvůli ještě těsnějšímu ofsajdu Mukwelleho v závěru. To muselo dát práci objevit na videu a bez kalibrované čáry. Ale podařilo se po dlouhém zkoumání. Na ofsajdové postavení to opravdu vypadalo. Na druhé straně sudí Dalibor Černý nenařídil penaltu pro Spartu za ruku Solila, kterou zastavil střelu Sadílka mířící do brány. Rozumí vůbec někdo ještě pravidlu o ruce?

Sparta zase poznává, jak cenný je lídr Ladislav Krejčí, což potvrdil nejen dvěma góly. Zastoupil střelecky mlčícího Jana Kuchtu, jenž odehrál výborný špíl proti Betisu. Teď se však připomněl hlavně podlým nakopnutím pardubického kapitána Kamila Vacka u lajny bez snahy hrát míč. Rozhodčí Černý, na jehož vychvalování se už pomalu zapomnělo, zapomněl vytáhnout kartu. Tedy nezapomněl, ale viděl ji Vacek.

Pro Pardubice je porážka v těžkém období až krutá. Těšit je může aspoň střelecká forma Tomáše Zlatohlávka, který zapsal třetí trefu v ročníku. A jakou! Úžasný kop levačkou do bližší šibenice z vápna. Krásný gól hezky na Zlatana, jak se bývalému mládežnickému reprezentantovi přezdívá. Neprosadil se v Olomouci, i když nějakou šanci dostal. Někdy to tak bývá, že až změna hráče posune, nehledě na to, že každý se posouvá jindy, někomu to trvá dále. Zlatohlávek ukazuje, že by mohl být tím, kdo nahradí na hrotu Pardubic legendárního Pavla Černého.

Snad trenér Radoslav Kováč neuhne ze svého smýšlení a nezačne hrát pragmatický fotbal, čemuž by se však na rozdíl od vloček v prosinci nemohl nikdo divit.

Konečně peníze pro kluby

Divila se Slavia, že musela vyrazit na zbytečnou cestu do Zlína. Její šéf Jaroslav Tvrdík dokonce jako možný důvod pro ČT v pořadu Dohráno uvedl mstu ze strany LFA, jejímž předsedou je Dušan Svoboda, místopředseda Sparty – to je samo o sobě zvláštní a z pohledu odvěké rivality to příležitostně dráždí.

Dráždit by kluby mělo spíše to, jak malou sumu dostávaly za vysílací práva. LFA, jež v Česku řídí profesionální soutěže, by nově měla vyinkasovat až 430 milionů korun ročně, jakmile v červnu konečně vyprší kontrakt s Pragosportem. Společnost, která vlastní práva od roku 2014, za ně platí ročně asi 150 milionů korun. Teď s nejvyšší nabídkou uspěla O 2 TV, jíž dosud Pragosport předprodával práva na vysílání ligy. A bude i kalibrovaná čára.

Větší finanční injekce klubům pomůže. Dík patří všem, kteří k zásadní změně přispěli.

Peníze se dají využít na ledasco smysluplného.

Třeba na opravu poničených trávníků.

Pěkné ponedělí.