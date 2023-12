Ze spalovače oslavovaným hrdinou. Klímu jsem pozval na večeři, řekl Tanko

Byl z toho obrat z 1:2 na 3:2 a pro Baník potvrzení, že Tankův letní příchod z druholigového Varnsdorfu je pro tým velkým triumfem.

„Sice jsem své šance neproměnil, ale snažil jsem se být dál soustředěný a vyplatilo se to,“ řekl pětadvacetiletý nigerijský útočník.

Do své první šance se v Hradci Králové dostal už ve 4. minutě, kdy mu ji ale zmařil vracející se Leibl. Do druhé po dvaceti minutách hry za stavu 1:1, kdy naopak Leiblovi vzal míč a gól mu sebral skvělý zákrok hradeckého brankáře Bajzy.

Třetí Tankova zmařená tutovka přišla osm minut po přestávce, kdy ostravský útočník předběhl hradeckého stopera Čiháka, ale pak si neporadil se zakončením.

Všechno tak zlomil až v poslední desetiminutovce, kdy ho do šance dvakrát vyslal střídající Jiří Klíma. Nejprve efektní patičkou, poté vydařenou průnikovou přihrávkou. Tentokrát už Tanko skvělými nabídkami nepohrdl.

„Hned v šatně jsme Jirkovi slíbil, že ho pozvu na večeři,“ říkal po zápase.

Tanko tak znovu ukázal svůj potenciál, v Hradci to byly po jeho příchodu mezi elitu už šestý a sedmý ligový gól.

„Mohl jich sice dát pět, ale jinak pracuje výborně, je pro soupeře nepříjemný,“ komentoval Tankův výkon Pavel Hapal, kouč Baníku.

Tanko nakonec odehrál celý zápas, byť zimní podmínky mu samozřejmě nejsou úplně vlastní. „Je to moje druhé zima v Česku. Loni ve Varnsdorfu jsme skončili dřív, tohle pro mě je nová zkušenost,“ komentoval útočník současné klimatické podmínky, ve kterých se ligový podzim dohrává. „Není to jednoduché, ale je to moje práce.“

V sobotu Hradci pracovní den zakončil výborně. Baník se díky jeho dvěma gólům v závěru zápasu vyšvihl před posledním podzimním kolem, v němž hostí pražskou Slavii, na šestou příčku, která zajišťuje v nadstavbové části účast ve skupině o titul.