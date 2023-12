PONEDĚLNÍK: Hráči i kluby na prodej. Zima bude skutečně třeskutá

Poslední mač roku Sparta zvládla s Teplicemi s vypětím všech sil. Také obrat v oslabení ukazuje na posun, který pod koučem Priskem učinila. Sportovní manažer Tomáš Rosický se trefuje s realizačním týmem do posil, nejen severských. I když brankář Vindahl udělal druhou minelu, Kováře nahradil výborně.

Dva kiksy si připsal i teplický veterán v bráně Tomáš Grigar a sparťané mohli křepčit. Před vítězným gólem ve vzdušném souboji zasáhl rukou Jan Kuchta soupeře do tváře, ale na VAR to nebylo. Mimochodem, drzoun Kuchta zakončil ligový podzim s bilancí šesti gólů a pěti asistencí.

Když sledujete jeho poctivou práci bez míče, je vám jasné, že přínos mančaftu je daleko větší, než vyjadřují nakonec solidní čísla.

Teplice musí mrzet, že si za kurážný výkon neodvezly ani bod. Rozhodl o tom důrazný Olatunji, což je podstatně lepší způsob, jak na sebe upozornit, než na tréninku trefit spoluhráče.

Slavia zvládla krásnou bitvu v Ostravě před téměř třinácti tisíci diváky. Stylově parádním gólem uzavřel svůj mimořádný střelecký rok 2023 Václav Jurečka: 52 utkání, 32 gólů. Gratulace!

Baník štve zkrat Tanka, pro jehož strčení do Douděry těžko najde trenér Pavel Hapal pochopení. Podobně i pro vyrovnávající gól Van Burena do šatny po autovém vhazovaní, to je malér.

Exsparťan Staněk do Slavie, či ciziny?

Slavii v novém roce už možná nebude zajímat čínský kalendář, pokud dopadne prodej jejímu velkému fanouškovi a miliardáři Pavlu Tykačovi. Zajímavé bude pozorovat, kolik peněz by dal na přestupy, aby v honičce za titulem předstihl Spartu byznysmena Daniela Křetínského.

I tento souboj úspěšných podnikatelů s ostrými lokty dodá lize na grádech. Slavia usiluje například o mladoboleslavského Kušeje a poněkud překvapivě také o brankáře Plzně Jindřicha Staňka.

Dva miliony eur by za gólmana byla nabídka, která se neodmítá, zvlášť, když máte v zádech talentovaného Baiera. Staněk má však osmiletou sparťanskou minulost, zřejmě i proto upřednostňuje spíše přestup do zahraničí.

Příchod dalšího brankáře do Slavie naznačuje, že Ondřej Kolář ztrácí v 29 letech pozici. Snad se ještě vydrápe nahoru, ale bohužel brutální faul/zločin Roofa se na jeho výkonnosti a především psychice šeredně podepsal. Život není jen fotbal.

Co by za takového Koláře dala třeba pátá Olomouc, kterou chyby brankářů srážely celý uplynulý rok a na závěr to podtrhl proti Plzni také Digaňa. Sigma i proto nezískala proti soupeřům z top tři jediný bod, Viktorce podlehla potřetí v ročníku, třebaže odehrála dobrý zápas s několika ukázkovými kombinacemi od stoperů až do zakončení ve vápně soupeře.

Ke kvalitě emotivního špílu nepřispěl nepřesný sudí Zaoral, jenž raději neohodnotil teatrální zatleskání kapitána Sigmy Breiteho druhou žlutou (pak se divme, že rozhodčí nemají respekt u hráčů, když si ho sami nedokáží sjednat).

Čipera Koubek. Respekt, pane trenére

Na lavičce nevydržel sedět ani chvíli trenérský matador Miroslav Koubek. Ve dvaasedmdesáti letech lítal jako čertík, až se dostal na hřiště. Není to sice příkladné chování, co by přispívalo ke kultuře fotbalu, ovšem ta energie, zápal a především odbornost Koubka je obdivuhodná. Baví i jeho upřímné odpovědi na tiskovkách. Stoprocentní bilance v Konferenční lize je úžasným počinem muže, který si odmítl užívat života na penzi.

Respekt.

Koubkovi znovu chyběl na hrotu Tomáš Chorý, jemuž v tréninku při pokusu o nůžky zlomil kost v obličeji parťák Mosquera. Viktoria nejspíš prodá útočníka Durosinmiho, jehož kondiční i rychlostní data v kombinaci s technikou zaujaly nejen Frankfurt. Chorý si tak na další šanci v cizině bude muset asi počkat, i když možnosti má také z Japonska za tuze lákavých podmínek.

Zatímco Viktorka po dlouhém hledání nového majitele našla, jinde vyhlíží roky dál. Ať už v Olomouci, nebo Hradci Králové. Na změnu to vypadá v Liberci. Podle serveru ínFotbal chce Slovan od Ludvíka Karla odkoupit třicetiletý podnikatel Ondřej Kania.

Zpráva vyvolala vlnu pozitivních reakcí, že přesně tuhle mladou krev české fotbalové prostředí potřebuje jako koza drbání. Jenže se pak dozvíte, že Kania by rád do vedení Slovanu navrátil manažera Jana Nezmara. Po sportovní stránce to dává jednoznačně smysl, leč jízda na oranžovou se nezapomíná.

Anebo ano?

Ostatně bafuňáře s pošpiněnou minulostí najdete i v jiných klubech, včetně těch top, co mají udávat směr. A je jedno, jestli jsou uklizení za externí spoluprací jako mysliveček na posedu, nebo jako vedoucí mužstva někde v béčku.

Podroužek si výsměch nezaslouží

Největší třesk čeká poslední České Budějovice. Po kyselém konci záložníka Hory a postupně i obou trenérů, dojde rovněž na sportovního manažera Jana Podroužka. Bývalý sportovní novinář sice teď schytá řadu úšklebků, ale ty jsou mimo.

Naopak je fajn, že našel odvahu do velké výzvy jít. Všichni bychom si měli plnit sny. Za těch několik měsíců se nedá mluvit o tom, že bídný stav Dynama je jeho vizitka. I když úvodní prohlášení, že ho zaujala především koncepce trenérů Zápotočného s Niklem, dávala tušit, že to nejsou nejpevnější základy.

A že si měl Podroužek jako novinář lépe ověřit, do jakého nejistého prostředí s bossem Vladimírem Koubkem jde? Nu, jinak by tu nabídku zřejmě ani nedostal. Hodně štěstí jinde.

A hodně štěstí nejen Dynamu, ať narazí na solidního kupce.

Klubový rekord v počtu vychytaných nul posunul zlínský brankář Stanislav Dostál, který proti Hradci udržel 37. čisté konto v lize. I díky jeho výkonům ševci povstali v boji o záchranu. Votroky rozprášili 4:0 do poločasu, ale Dostál měl čtyři těžké zákroky. První tři minuty v nejvyšší soutěži si připsal v devatenácti Marek Švach.

Táta Jaroslav, který kopal také ligu za Zlín, musí mít tam nahoře radost.

Krásné svátky prožijí na Slovácku, které trenér Martin Svědík opakovaně drží v závěsu za top trojkou jako by zastavil stárnutí zkušeného kádru. Úžasná práce, přispívá jí také rekordman Milan Petržela, jenž odkopal 500. zápas v lize. Obdivuhodná porce, tak ať ve zdraví naskakují rychlému čtyřicátníkovi další zářezy. To si už zaslouží oslavu klidně v Belmondu.

Mladá Boleslav končí rok trpkou bilancí pěti kol bez výhry a rázem se zase začíná spekulovat o trenérovi i sportovním řediteli. Nudit se vážně u pohádek nebudeme.

Laskaví čtenáři, díky za váš čas, který věnujete české lize i Ponedělníku. Do nového roku vám přeji pevné zdraví, odvahu plnit si sny a schopnost odlišit důležité od nepodstatného. Anebo aspoň ať na vás na fotbale nemíří „zbraní“ žádný policista.

Pěkné ponedělí.