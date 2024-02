Bod by byl zlatý. Ale my nakonec vyhráli, radoval se trenér Kováč

„Už jsem si říkal, že bod by byl zlatý, a nakonec jsme ještě vyhráli,“ líčil šťastný Kováč. „Předvedli jsme výborný přechod do útoku, Míša Hlavatý se z posledních sil dostal do zakončení... Potom jsme však měli kliku, soupeř nastřelil tyčku,“ připomněl Kováč.

„Vyrovnali jsme, ale pak jsme se chovali jako kluci, kteří si přišli zahrát fotbal. Chyběla tam zodpovědnost, musíme si to vyříkat. Ztráta mě mrzí. I bod by byl málo, ale byl by. Takhle nemáme nic,“ čílil se po porážce Martin Svědík, jeho protějšek na lavičce domácích.

Z pěti letošních výher v tabulce nadále 13. Východočechů je ta ze Slovácka určitě nejvíc nadplán. Vždyť soupeř předtím v sezoně před vlastními diváky zaváhal pouze jednou a třeba Bohemka si odtud v prosinci odvezla nášup 2:5.

Rigino Cicilia (vlevo) ze Slovácka v hlavičkovém souboji s Pablo Ortizem z Pardubic.

„Kvalita a zkušenost soupeře je jasná. My ovšem navázali na domácí vítězství s Libercem — je to letos poprvé, kdy jsme dvakrát po sobě vyhráli,“ kvitoval Kováč. Je nicméně nutno dodat, že domácí vítězství 2:0 nad Libercem přišlo ještě před zimní přestávkou, takže oba pardubické „zářezy“ dělí bezmála dva měsíce. Kromě perfektně zúročeného rozhodujícího brejku, při němž střídající Krobot parádně ustál kontakt s nejlepším ligovým kanonýrem Havlíkem, který naopak sám upadl, a přihrál křížem doprava, odkud míč poslal na opačnou stranu na lépe postaveného Hlavatého další náhradník Patrák, Kováč vyzdvihl ještě tři věci. 1. Týmový výkon. 2. Zlatohlávkovu gólovou hlavičku ze 14. minuty, která mančaft do zápasu správně nakopla. 3. Exkluzivní zákroky brankáře Kinského. Ten vyrážel protihráčům ze Slovácka rány ze slibných pozic jakoby nic a zároveň měl „dobře srovnané“ tyče.

„Podržel nás v momentě, kdy šli dva naši stopeři do jednoho souboje. Hali (stoper Denis Halinský), který jinak odehrál skvělý zápas, to neodcouval a udělal díru, ale Tonda to Kalabiškovi chytil, šlo to od něj na břevno,“ chválil Kováč.

Hosté později statečně odolávali rostoucímu tlaku po vyloučení obránce Mareše, jenž v 68. minutě vyfasoval druhou žlutou kartu.

„Obě byly zbytečné. Ale tohle je pořád vývoj mladých hráčů, poučí se z toho. I když je pravda, že červených karet už letos bylo dost,“ řekl k tomu Kováč, jehož mužstvo čeká už ve středu od 17 hodin záchranářské střetnutí na stadionu Karviné.