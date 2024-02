Pardubický kouč Kováč o přípravě: Líbíla se mi organizace hry a její intenzita

„Kvalita soupeřů úrovni zápasové přípravy vždycky přidá. Líbila se mi naše organizace hry a její intenzita. V Česku to je někdy specifické — nejdeš si to se soupeřem úplně rozdat, ale hraješ opatrně. Zvlášť v přátelácích,“ srovnával kouč Kováč. Ovšem ačkoliv má z uplynulého období i z vyprázdněné marodky nefalšovanou radost, nehodlá cokoliv z toho ani přeceňovat.

„Víme, že se začíná hrát úplně jiná soutěž. Jedeme na Slovácko, které je agresivní a silové. Nebude to tedy nic jednoduchého, ale z každého zápasu zkusíme urvat co nejvíc bodů a uvidíme, jak se to vyvine dál,“ nastínil.

O nebezpečnosti mančaftu z Uherského Hradiště, kde se v sobotu od 15 hodin hraje, dostatečně vypovídá jeho tabulkové postavení i některé důležité statistiky. Slovácku parádně vyšel závěr podzimu — díky tomu je v tabulce čtvrté za pražskými „S“ a plzeňskou Viktorkou, na niž však neztrácí ani bod. Za 19 kol jich nastřádalo 35, kdežto průběžně 13. Pardubice pouze 16.

„Favorit je určitě Slovácko, tabulka nelže,“ konstatoval trenér Kováč. „Nicméně myslím, že jsme na jaro dobře nachystaní.“

K práci trenérského kolegy Martina Svědíka, pardubického rodáka, chová patřičný respekt.

„Je obdivuhodné, že z těch hráčů pokaždé dokáže ‚vybouchat‘ maximum, Slovácko je čtyři roky na absolutní špici ligy. Pořád čekáme, kdy se projeví, že jsou v pokročilejším fotbalovém věku, a oni drží a drží,“ řekl Kováč.

Kapitolou pro sebe je 40letý nestor Milan Petržela. Na podzim sice za Slovácko vstřelil jen jednu branku, zároveň však na další čtyři nahrál. Stejně bodů za Pardubice teď posbíral jen záložník Daněk (4+1).

„Milan už na trávníku neodběhá celých 90 minut, ale jeho pohybová kultura je neuvěřitelná. Celou kariéru byl zdravý. Není to snadné, musí adekvátně trénovat, k tomu se správně uvolnit. Což Milánek umí,“ usmál se Kováč. „Klobouk dolů. Dneska už je ligový rekordman a z pár posledních zápasů, co jsme viděli, je poznat, že i vedení míče má stále perfektní. Je to velmi platný člen jejich sestavy,“ dodal.

Dalším takovým, ale podstatně mladším, je bez debat záložník Marek Havlík (28). Ten po polovině sezony dokonce vede tabulku ligových kanonýrů s deseti góly.

„Levačku měl Havlas úžasnou vždycky, ale teď hrál z vyšší pozice. Zažívá výjimečný rok, snad nám v sobotu nedá další,“ doufal Kováč.