Těžko vysvětlitelný výkon, hodnotil olomoucký trenér Jílek duel v Liberci

Jenže po zimním spánku jsou sigmáci k onomu cíli snad ještě dál než na podzim. Olomouc totiž v sobotu prohrála v Liberci po bezzubém a laxním výkonu 0:2. A byť je teprve začátek, je třeba stisknout pomyslný alarm, protože podobné výkony nepřitáhnou na Andrův stadion ani fanoušky, ani vytoužené evropské poháry, které Hanáci hráli naposledy v roce 2018.

„Těžko vysvětlitelný a špatný výkon z naší strany. Už od počátku to vypadalo, jako kdybychom vyfárali odněkud z dolu a nesli si na zádech batoh s kamením a uhlím,“ povídal Jílek po utkání. „Z mého pohledu to od nás byl velice slabý výkon a zasloužená výhra Liberce.“

Místenek do Evropy je pět. Pro Sigmu je stěžejní udržet se v top šestce ligy a v nadstavbové části si vybojovat umístění do pátého místa. Jistě se ovšem může stát i to, že domácí pohár, z něhož vede cesta do předkola Konferenční ligy, vyhraje celek mimo první pětku, čímž by poslední vstup pátému mančaftu vyfoukl. Olomouc už je ale z domácího poháru venku.

Po víkendu se na ni na pátém místě navíc bodově dotáhly jak sedmý Liberec, tak šestá Boleslav. Hanáci mají ovšem oproti konkurentům k dobru odložený zápas s Teplicemi.

V Liberci ze sigmáků snesl přísnější měřítka jen gólman Matúš Macík, který tak poděkoval za projevenou trenérovu důvěru. Po několika chybách dostal slovenský čahoun příležitost uhájit pozici gólmanské jedničky a ve 35. minutě bravurním zákrokem zlikvidoval vyloženou šanci libereckého Koka.

V druhém poločase zase překazil slibnou Tuptovu šanci, žel pro Sigmu s dvěma inkasovanými góly toho příliš dělat nemohl. Nejprve Penner parádní ránou zpoza využil Slámovu pasivitu, deset minut před koncem pak Horský uklidil Ghaliho nadýchaný centr do Macíkova protipohybu.

Radim Breite z Olomouce (vlevo) a Jan Žambůrek z Liberce v souboji

„Pěkné góly. Celý týden jsme se připravovali na to, že Liberec často střílí z větší vzdálenosti, stejně jsme Pennera nechali jít až k vápnu a tam vystřelit. Ale trefil to krásně,“ uznal Macík. „U druhého gólu k nám přešli z jejich šestnáctky prakticky na dvě přihrávky. Pak bylo těžké s tím něco udělat. Snažil jsem se gól nedostat, ale bohužel,“ shrnul slovenský brankář.

„I v kontextu dlouhodobé kritiky brankářských postů bych rád pochválil Matúše Macíka. Svoji roli zvládl velice dobře a myslím, že dva góly ještě chytil. Je to jedna z mála věcí. Ale to je hodně málo. Z útočného pohledu tam nebylo dobrého vůbec nic,“ ocenil svého svěřence i kouč Jílek.

„Takhle to určitě nepůjde“

Posila Singhateh začal na lavičce, ač si od něj realizační tým hodně slibuje. Od Jílka nakonec dostal celý druhý poločas. Třebaže byl aktivní, spoluhráči mu příliš pomoci nedokázali. A tak se do jediné větší olomoucké šance dostal Juliš, který ovšem přestřelil. A s jednou šancí se obvykle nevyhrává.

„O poločase jsme na hráče apelovali, aby změnili přístup. Chtěli jsme do hry dostat pohyblivějšího Singhateha, být přímočařejší, náběhovější. Ale plán nám trošku zhatil brzký inkasovaný gól. Byla to situace, kdy jsme měli míč pod kontrolou, přišla laciná ztráta, pomalý návrat do defenzivy. Střelec měl obrovský prostor. Děláme věci obráceně,“ pravil Jílek.

Je pravda, že na Stadionu U Nisy nebyl zrovna nejluxusnější pažit, Olomouc se ale na terén nevymlouvala. „Sami víme, že to nebylo dobré. Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli, a určitě jsme nepředvedli, na co máme. Celkově to byl zlý týmový výkon. Musíme si to rozebrat a začít trošku jinak. Pokud chceme hrát o Evropu, jak se tady celý čas bavíme, tak takhle to určitě nepůjde,“ uvědomuje si Macík.

Hradec musí porazit

V sobotu od 15.00 vyzve Sigma v prvním domácím zápase jarní části jedenáctý Hradec. A Hanáci dobře vědí, že není prostor se za nic schovávat. „Musíme změnit přístup, zápasové nastavení a hlavně zvládnout utkání proti Hradci Králové,“ nabádá Jílek. Zda uvažuje nad změnami v základní sestavě, v sobotu sdělit nechtěl.

„Dovolil bych si dát tomu odstup. Už v kabině jsme si k tomu něco řekli, měl jsem potřebu, aby to mužstvo slyšelo. Takto se určitě prezentovat nechceme a ani nemůžeme, máme nějaké ambice,“ pověděl.

Kvůli zranění nenastoupily stálice Chvátal s Novákem, zda budou k dispozici v sobotu, trenéři zatím nevědí. I bez nich ale musí Sigma podat lepší výkon. Pokud slova o Evropě myslí doopravdy vážně.