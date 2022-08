Mistrovské patálie. Plzeň zavrávorala, ale ukázala, že má kam sáhnout

První kolo bylo přinejmenším problematické, protože remíza 2:2 je pro úřadujícího mistra málo. A mohlo být hůř.

Zbytečně podceňované Teplice měly soupeře na lopatě, ve druhém poločase vedly o dva góly a ještě v nastavení kopaly penaltu.

Nemusíte být detektiv, aby vám došlo, že penaltu plzeňský brankář Staněk chytil, čímž bezvadně napravil chybu před prvním inkasovaným gólem. „Pokud chceme vyhrávat, musíme hrát celých devadesát minut, pětačtyřicet nestačí,“ zopakoval nestárnoucí fotbalové moudro trenér Bílek.

Teď k věci:

– výkon v úvodní pasáži byl kostrbatý, profesorský, bez zápalu. Plzeň musela o přestávce adekvátně reagovat. Dvakrát vystřídala, šoupla podhrotového záložníka Sýkoru na levého obránce a s druhým útočníkem Chorým překopala rozestavení.

– druhý poločas byl zábavný, divoký. Plzeň o sto procent přidala, lisovala soupeře, mohla vstřelit klidně pět gólů. Hodí se však připomenout, že ani Teplice nezalezly, nebály se, což v závěru odhalilo další plzeňský hendikep. Stopeři zpomalili. Kapitán Hejda na to doplatil v přidaném čase, když zezadu chňapnul po střídajícím Kodadovi. Dostal červenou kartu a po vleklém zkoumání videa se potvrdilo, že se bude kopat penalta.

Měli jste vidět, co se dělo, když nastal konec. Zlomeně popadali na trávník domácí hráči i pár hostujících. Barevný zápas se mohl překlopit kamkoli. Teplický krajní záložník Jakub Urbanec mohl svůj hollywoodský start orazítkovat zlatým hattrickem. Vězte, že Urbancovi je už třicet let a ligu hrál poprvé až v sobotu: „Po dvou gólech jsem si věřil. Bohužel.“

A teď si představte, jak by se asi cítil, kdyby vzápětí na druhé straně vyšel plzeňský manévr. Do hry totiž vplul třetí útočný čahoun, z druholigového Třince narychlo půjčený Slovák Dedič. Stačilo mu přesně trknout a v posledních vteřinách překlopil výsledek pro Plzeň.

Jaké je tedy mistrovské resumé?

Že není radno kohokoli podceňovat.

Že trenér Bílek má kam sáhnout a jak zareagovat, když bod číslo 1 nastane.

Že Plzeň nejspíš nebude tak defenzivně dominantní jako v uplynulé sezoně, kdy v pětatřiceti ligových kolech povolila jen jedenadvacetkrát.

Momentka ze zápasu Teplice versus Viktoria Plzeň.

Že při smršti zápasů, které Viktorii během podzimu čekají, nebude snadné přeorientovat se z „obyčejné“ ligy na poháry, které se nota bene v Plzni tři roky nehrály.

Že by to chtělo dotáhnout olomouckého stopera Václav Jemelku, který má eminentní zájem přestoupit, leč kluby se zatím nedomluvily na ceně. Tahle svízel se asi dala čekat, když se cena blíží dvaceti milionům. Jemelka je rychlý, prověřený, levonohý. Každopádně v letadle, které v pondělí dopoledne odstartuje do Kišiněva, sedět nebude.