Loni pražský přebor, teď málem hattrick Plzni. Pohádka, zářil no name hrdina

„Vlastně je to taková pohádka. Ještě v září jsem se trápil v pražském přeboru, teď díky panu Jarošíkovi můžu hrát ligu,“ zářila letní posila Teplic po sobotní remíze 2:2.

V nastaveném čase si rodák z Nové Paky postavil míč na penaltový bod a doufal, že završí hattrick a sklářům vystřelí senzační výhru. Gólman Jindřich Staněk byl proti, tygřím skokem k tyči jeho pokus zneškodnil.

„Mrzí mě to strašně, mám smíšené pocity. Kopal jsem na svojí stranu jako vždy, po dvou gólech jsem si věřil, moje chyba. Brankář mě přečetl,“ zalitoval levý záložník, který za Prostějov loni ve 2. lize skóroval jen jedinkrát.

„Tam jsem ale hrál vyloženě obránce, tady se dostanu víc dopředu. Penalty jsem dřív zahrával na Žižkově a proměňoval je.“

Nevymlouval se, že před exekucí musel čekat, než rozhodčí rozsekne u videa, zda Kodada faulující Hejda dostane žlutou, nebo rovnou červenou kartu.

„Nebylo to úplně příjemné, ale já už byl rozhodnutý, kam kopnu.“ Žádné výčitky si pak v kabině nevyslechl: „Kluci a všichni lidi kolem fotbalu v Teplicích jsou fajn, povzbudili mě.“

Mezi ty, kteří ho podrželi, patřil i trenér Jiří Jarošík. „Vzal si míč, věřil si, nedal to, tak to ve fotbale chodí. I tak bude na debut dlouho vzpomínat, kdyby takhle pokračoval, bylo by to parádní,“ zasnil se kouč sklářů.

Už před rokem Urbance vytáhl z pražského přeboru do Prostějova. „Trenéři Jarošík s Hunalem mě ze Žižkova vysvobodili,“ děkuje hvězda sobotní noci.

„Ve Viktorii jsem měl neshody s trenérem a vedením, víc bych to nerozmazával. Oni vědí. A vidíte, jak to na Žižkově dopadlo,“ zmínil pád z 2. ligy.

Vedení klubu z hlavního města ho přeřadilo do béčka, za něj nastupoval jen v pražském přeboru. Sešup. „Trénoval jsem dvakrát týdně s B-týmem od šesti večer plus jsem musel plnit individuální plán. Výborná zkušenost,“ hořce se pousmál Urbanec.

„Popravdě jsem v té chvíli už vůbec nevěřil, že bych si někdy zahrál ligu. Zvlášť když vidím zápis o utkání a všude kluci ročník 2000 a výš. Ale makal jsem a odměnilo mě to; té šance si vážím.“

Na Urbance dostal Jarošík tip a před rokem se na něj zajel podívat, když vyběhl na trávník za žižkovskou rezervu. „Věděl jsem, že tam má problémy. A viděl jsem, že má touhu, vůli, je pracant, bojovník. Dnešní dva góly jsou nadstavba. A krásný příběh,“ žasl Jarošík.

Přitom na jeho místě mohl naskočit Matěj Hybš, zkušený novic z Plzně, jenže proti své Viktorii do hry zasáhnout nesměl. „Hybš přišel jako velká posila, ale stejně s námi byl dva dny, nechali bychom to takhle. Teď bude mít těžší se do sestavy dostat, ale to fotbal přináší,“ tvrdí trenér Teplic, bývalý reprezentant.

Sympaťák Urbanec před očima své sestry a jejích dětí zařídil sklářům vedení 2:0, z no name hráče se stal hrdina. „Podobné situace po brejcích, u obou byli Trubač a Hyčka s Gningem, který odehrál fantastický zápas. Při prvním gólu mi míč trochu sjel, ale brankáři to propadlo, podruhé jsem uklízel na zadní tyč,“ vykreslil své trefy.

„Byl to neskutečný pocit, věřil jsem, že vedení už nepustíme. Pak ale Plzeň ukázala svoji sílu; když dá vysoké hráče nahoru, zatlačí každé mužstvo.“

Teplice však překvapily Viktorii i celou fotbalovou veřejnost. „Ukázali jsme, že se s námi musí počítat. Chceme všem dokázat, že jsme kvalitní tým a že nechceme a nebudeme hrát o záchranu.“

Urbanec už na tom zapracoval výborným výkonem ve svém premiéře: „Dva góly jsou bonus, liga sen. Udělám všechno, abych ji hrál ještě pár let stabilně.“